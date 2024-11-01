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Стиль життя

Бредлі Купер та Ірина Шейк воззʼєдналися на Геловін-2024 (фото)

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Фото: Getty Images | Бредлі Купер та Ірина Шейк

Колишня пара виховує семирічну доньку Лею. Вони підтримують хороші стосунки заради спільної дитини.

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Голлівудський актор Бредлі Купер та його колишня дівчина Ірина Шейк воззʼєдналися на Геловін-2024. Про це пише Page Six.

Колишня пара була сфотографована, коли вони вели свою семирічну доньку Лею, яка була одягнена як зла відьма, по району Вест-Віллідж у Нью-Йорку.

49-річний Бредлі був у костюмі пухнастого звіра, а 38-річна Шейк зʼявилася в образі героїні з фільму "Розкрадачка гробниць" Лари Крофт, яку свого часу зіграла Анджеліна Джолі. Повністю чорний ансамбль моделі доповнювала кобура на стегнах, а її волосся було укладено в довгу косу.

Тим часом Лея одягнула чорну сукню із зеленою фарбою на обличчі. Вона також носила мітлу, щоб повністю увійти в роль.

Бредлі Купер та Ірина Шейк з донькою

У 2019 році Ірина Шейк та Бредлі Купер розійшлися на фоні чуток про роман актора з Леді Гагою після зйомок у фільмі "Народження зірки". Втім, вони підтримують хороші стосунки заради спільної дитини.

Бредлі Купер та Ірина Шейк Fullscreen
Бредлі Купер та Ірина Шейк
Фото: Getty Images

Наразі ж зірка фільму "Маестро" зустрічається з моделлю Джіджі Хадід, яка виховує чотирирічну доньку Хай від співака Зейна Маліка.

Нагадаємо, Бредлі Купера помітили на прогулянці з донькою.

Також Фокус писав про побачення Бредлі Купера та Джіджі Хадід.