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Стиль життя

Джіджі Хадід та Бредлі Купера помітили на рідкісному побаченні (фото)

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Фото: Колаж Фокус | Бредлі Купер та Джіджі Хадід

Пара зустрічається близько року. Вони виховують дітей від попередніх союзів.

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29-річну американську модель Джіджі Хадід та 49-річного актора Бредлі Купера помітили на рідкісному побаченні. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів палестинського походження і голлівудський актор вийшли разом у Нью-Йорку, через два дні після того, як Джіджі взяла участь у показі Victoria's Secret Fashion Show 2024.

Хадід одягла чорні штани та світле худі на блискавці з сірими графічними принтами. До образу вона додала чорні балетки та темні сонцезахисні окуляри.

Тим часом Купер вийшов у світ у темних штанах, чорному світшоті та сірих кросівках Jordan. До образу актор фільму "Маестро" додав сонцезахисні окуляри та рюкзак. Зокрема, Бредлі ніс у руках бейсболку.

Це сталося після того, як американська супермодель зробила перший публічний коментар про свого коханого.

"Сьогодні ввечері він дивиться з дому. Він виконує обов’язки тата, але дуже підтримує. І до мене приходять друзі, так багато друзів", — сказала Джіджі.

Бредлі Купер та Джіджі Хадід

Зіркова пара зустрічається близько року. Вони виховують дітей від попередніх союзів. У Джіджі підростає донька Хай від співака Зейна Маліка. Тим часом Бредлі Купер став батьком під час стосунків з моделлю Іриною Шейк. Вона народила актору доньку Лею.

Нагадаємо, Бредлі Купера помітили на прогулянці з донькою.

Також Фокус писав про новий рівень стосунків Джіджі Хадід та Бредлі Купера.