Джиджи Хадид и Брэдли Купера заметили на редком свидании (фото)

Пара встречается около года. Они воспитывают детей от предыдущих союзов.

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29-летнюю американскую модель Джиджи Хадид и 49-летнего актера Брэдли Купера заметили на редком свидании. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов палестинского происхождения и голливудский актер вышли вместе в Нью-Йорке, через два дня после того, как Джиджи приняла участие в показе Victoria's Secret Fashion Show 2024.

Хадид надела черные брюки и светлое худи на молнии с серыми графическими принтами. К образу она добавила черные балетки и темные солнцезащитные очки.

Тем временем Купер вышел в свет в темных брюках, черном свитшоте и серых кроссовках Jordan. К образу актер фильма "Маэстро" добавил солнцезащитные очки и рюкзак. В частности, Брэдли нес в руках бейсболку.

Это произошло после того, как американская супермодель сделала первый публичный комментарий о своем возлюбленном.

"Сегодня вечером он смотрит из дома. Он исполняет обязанности папы, но очень поддерживает. И ко мне приходят друзья, так много друзей", — сказала Джиджи.

Брэдли Купер и Джиджи Хадид

Звездная пара встречается около года. Они воспитывают детей от предыдущих союзов. У Джиджи подрастает дочь Хай от певца Зейна Малика. Тем временем Брэдли Купер стал отцом во время отношений с моделью Ириной Шейк. Она родила актеру дочь Лею.

Напомним, Брэдли Купера заметили на прогулке с дочкой.

Также Фокус писал о новом уровне отношений Джиджи Хадид и Брэдли Купера.