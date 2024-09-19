Брэдли Купера заметили на редкой прогулке с дочкой (фото)

Лея родилась в союзе актера и модели Ирины Шейк. Они разошлись в 2019 году, однако поддерживают хорошие отношения ради общего ребенка.

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49-летнего американского актера Брэдли Купера заметили на прогулке с семилетней дочерью Леей. Об этом пишет Daily Mail.

Купер наслаждался осенней прогулкой с единственной наследницей Леей де Сейн в Нью-Йорке. Голливудский актер мило держался за руки со своей семилетней дочкой, когда они переходили улицу в шумном городе.

Звезда фильма "Место под соснами", который воспитывает Лею с бывшей девушкой Ириной Шейк, надел шляпу Pearl Jam, фланелевую рубашку, синие брюки и замшевую обувь.

Актер нес вещи своей дочери, перекинув ее розовый рюкзак через плечо и неся в руках ее блестящую куртку.

Тем временем Лея вышла на прогулку с папой в лимонном топе и шортах.

Брэдли недавно вернулся домой в Нью-Йорк после того, как последние дни лета провел на яхте в Средиземном море со своей девушкой Джиджи Хадид.

Брэдли Купер с дочерью Леей

Актер и российская модель, которая давно живет в США, впервые были связаны в 2015 году, прежде чем обнародовать отношения в 2016 году. Они стали родителями дочери в 2017 году, а затем разошлись через два года.

Экс-пара решила разделить опеку и остаться в Нью-Йорке, чтобы облегчить совместное родительство.

Напомним, Джиджи Хадид уже познакомилась с дочкой своего бойфренда.

Также Фокус писал о планах Брэдли Купера жениться на Джиджи Хадид.