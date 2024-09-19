Бредлі Купера помітили на рідкісній прогулянці з донькою (фото)

Лея народилася в союзі актора та моделі Ірини Шейк. Вони розійшлися у 2019 році, проте підтримують хороші стосунки заради спільної дитини.

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49-річного американського актора Бредлі Купера помітили на прогулянці із семирічною донькою Леєю. Про це пише Daily Mail.

Купер насолоджувався осінньою прогулянкою з єдиною спадкоємицею Леєю де Сейн у Нью-Йорку. Голлівудський актор мило тримався за руки зі своєю семирічною донькою, коли вони переходили вулицю в гамірному місті.

Зірка фільму "Місце під соснами", який виховує Лею з колишньою дівчиною Іриною Шейк, одягнув капелюх Pearl Jam, фланелеву сорочку, сині штани та замшеве взуття.

Актор ніс речі своєї доньки, перекинувши її рожевий рюкзак через плече та несучи в руках її блискучу куртку.

Тим часом Лея вийшла на прогулянку з татом у лимонному топі та шортах.

Бредлі нещодавно повернувся додому в Нью-Йорк після того, як останні дні літа провів на яхті у Середземному морі зі своєю дівчиною Джіджі Хадід.

Бредлі Купер з донькою Леєю

Актор та російська модель, яка давно живе у США, вперше були пов’язані у 2015 році, перш ніж оприлюднити стосунки у 2016 році. Вони стали батьками доньки у 2017 році, а потім розійшлися через два роки.

Експара вирішила розділити опіку й залишитися в Нью-Йорку, щоб полегшити спільне батьківство.

Нагадаємо, Джіджі Хадід уже познайомилася з донькою свого бойфренда.

Також Фокус писав про плани Бредлі Купера одружитися з Джіджі Хадід.