Брэдли Купер и Ирина Шейк воссоединились на Хэллоуин-2024 (фото)

Бывшая пара воспитывает семилетнюю дочь Лею. Они поддерживают хорошие отношения ради общего ребенка.

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Голливудский актер Брэдли Купер и его бывшая девушка Ирина Шейк воссоединились на Хэллоуин-2024. Об этом пишет Page Six.

Бывшая пара была сфотографирована, когда они вели свою семилетнюю дочь Лею, которая была одета как злая ведьма, по району Вест-Виллидж в Нью-Йорке.

49-летний Брэдли был в костюме пушистого зверя, а 38-летняя Шейк появилась в образе героини из фильма "Расхитительница гробниц" Лары Крофт, которую в свое время сыграла Анджелина Джоли. Полностью черный ансамбль модели дополняла кобура на бедрах, а ее волосы были уложены в длинную косу.

Тем временем Лея надела черное платье с зеленой краской на лице. Она также носила метлу, чтобы полностью войти в роль.

Брэдли Купер и Ирина Шейк с дочкой

В 2019 году Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись на фоне слухов о романе актера с Леди Гагой после съемок в фильме "Рождение звезды". Впрочем, они поддерживают хорошие отношения ради общего ребенка.

Брэдли Купер и Ирина Шейк Фото: Getty Images

Сейчас же звезда фильма "Маэстро" встречается с моделью Джиджи Хадид, которая воспитывает четырехлетнюю дочь Хай от певца Зейна Малика.

Напомним, Брэдли Купера заметили на прогулке с дочкой.

Также Фокус писал о свидании Брэдли Купера и Джиджи Хадид.