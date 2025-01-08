Брэдли Купер отпраздновал 50-летие со своей единственной дочерью (фото)

Лея родилась в союзе актера и модели Ирины Шейк. После расставания они поддерживают хорошие отношения.

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Голливудский актер Брэдли Купер отпраздновал 50-летие, взяв свою 7-летнюю дочь Лею Де Сейн на игру по американскому футболу. Об этом пишет Page Six.

Звезда фильма "Маэстро" был замечен вместе со своим единственным ребенком в VIP-ложе на Lincoln Financial Field в его родной Филадельфии в свой день рождения 5 января 2025 года.

Казалось, отец и дочь прекрасно проводили время, поскольку в один момент можно было увидеть, как Лея широко улыбалась.

Именинник был одет в куртку оттенка хаки поверх бежевой рубашки с воротником и дополнил образ черными солнцезащитными очками.

Тем временем Лея надела розовый пуховик поверх фиолетового кардигана и белой футболки.

Брэдли Купер с дочерью

Купер воспитывает наследницу с бывшей партнершей Ириной Шейк, с которой состоял в отношениях с 2015 по 2019 год. Несмотря на разрыв, экс-пара поддерживает хорошие отношения и продолжает воспитывать общего ребенка.

Шейк даже хвалила Купера за то, что он "самый лучший отец", о котором они с Леей "могли только мечтать".

Дочь Брэдли Купера даже посещала несколько красных дорожек, включая его премьеру "Маэстро" в 2023 году.

Брэдли Купер с дочерью Фото: Getty Images

Сейчас же актер встречается с моделью Джиджи Хадид. Об их отношениях известно с осени 2023 года. Звезда подиумов также воспитывает дочь. Она родила Хай от певца Зейна Малика.

Напомним, Брэдли Купер и Ирина Шейк провели вместе Хэллоуин.

Также Фокус писал о свидании Брэдли Купера и Джиджи Хадид.