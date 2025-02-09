Супермодель Джіджі Хадід показала рідкісні кадри доньки Хай (фото)

Дівчинка народилася в союзі зірки подіумів та співака Зейна Маліка. Через рік після цього вони розійшлися, а наразі Джіджі зустрічається з Бредлі Купером.

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29-річна американська супермодель Джіджі Хадід показала рідкісні кадри єдиної доньки Хай, якій у 2025 виповниться пʼять років. Знімками зірка подіумів палестинського походження поділилася в Instagram з понад 77 млн підписників.

"Деякі речі, якими я хотіла поділитись з кінця 24-го, але захворіла на грип наприкінці року. У будь-якому разі, завжди почуваюся благословенною. Посилаю вам любов, де б ви не були", — написала Джіджі.

Серед кадрів у каруселі були й знімки чотирирічної Хай. Традиційно обличчя дитини Джіджі не показує, зберігаючи її приватність.

Втім, можна було побачити, як донька супермоделі ознайомлюється з метеликами, гуляє з мамою вулицею міста, проводить час з кіньми та сидить за столом із заплетеними косичками.

Також на одному з фото позувала менша сестра Джіджі Белла Хадід та їхній брат Анвар.

Джіджі Хадід

Хай народилася в союзі супермоделі та співака Зейна Маліка восени 2020 року.

Батьки Хай розійшлися через рік після її народження на фоні скандалу з домашнім насиллям зі сторони музиканта щодо матері Джіджі Йоланди Хадід. Наразі супермодель зустрічається з актором Бредлі Купером.

Фото: Instagram/Gigi Hadid Фото: Instagram/Gigi Hadid Фото: Instagram/Gigi Hadid

Нагадаємо, Джіджі Хадід та Бредлі Купер перейшли на новий етап стосунків.

Також Фокус писав про доньку Бредлі Купера Лею.