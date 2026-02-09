Трамп назвал выступление Bad Bunny на Супербоуле "пощечиной для Америки"

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал выступление пуэрториканского рэпера Bad Bunny на шоу перерыва Super Bowl LX, назвав его "одним из худших за всю историю" и "пощечиной для Америки".

По словам Трампа, номер был "абсолютно ужасным" и не содержал никакого вдохновляющего месседжа, поскольку артист исполнял песни на испанском языке. Президент также возмутился откровенными танцами на сцене, которые, по его мнению, являются неприемлемыми для детей, смотрящих трансляцию, пишет Daily Mail.

"Никто не понимает, что этот парень поет, а танцы — отвратительны, особенно для молодых зрителей в США и во всем мире", — написал Трамп в Truth Social. Он добавил, что шоу "не отражает стандартов успеха, креативности и совершенства Америки".

Выступление Bad Bunny

Bad Bunny выступал на стадионе Levi's Stadium в Калифорнии во время финального матча, в котором Seattle Seahawks победили New England Patriots со счетом 29:13.

Футбольное поле превратили в плантацию сахарного тростника с игроками в домино, латиноамериканской свадьбой и декорациями, по которым артист поднимался во время выступления. В программе звучали как новые треки, так и известные хиты, а постановка содержала многочисленные отсылки к истории и культуре Пуэрто-Рико.

Во время шоу Bad Bunny перечислял страны Северной и Южной Америки, держа футбольный мяч с надписью "Вместе мы — Америка". На большом экране появилась надпись: "Единственное, что сильнее ненависти, — это любовь".

Гостями выступления стали Lady Gaga, Pedro Pascal, Ricky Martin, Jessica Alba, Karol G и Cardi B. В частности, Lady Gaga неожиданно появилась на сцене и исполнила песню в сальса-аранжировке.

Несмотря на жесткую критику со стороны Трампа, сторонники артиста назвали шоу любовным письмом к латиноамериканской культуре и отметили социальные и политические месседжи, заложенные в выступлении. В то же время часть зрителей поддержала позицию президента, заявив, что Super Bowl должен оставаться сугубо американским по духу и символике.

После шоу Трамп также повторил свою критику правил НФЛ и заявил, что многие его сторонники выключили трансляцию на перерыве, отдав предпочтение альтернативному патриотическому стриму на YouTube.

