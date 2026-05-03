Репер Flo Rida зізнався у "любові" до Москви після зустрічі з ведмедями та балалайками (відео)
Американський репер Flo Rida та автор хітів Low, Right Round, Whistle, Club Can’t Handle Me з 2000–2010-х зізнався, що "любить" Москву.
Тремар Діллард в межах свого першого туру Росією приїхав до столиці РФ з концертом 2 травня. Про це повідомляє російське агенство ТАСС.
Зокрема, російські фани зустріли музиканта, який прилетів на власному джеті, у московському аеропорту народним ансамблем з пісням, акордеоном і "ведмедем з балалайкою". Також для американського гостя заспівали його відомий хіт Low у своїй версії. А ще не забули заспівати свою відому "Калінку".
Відомо, що Flo Rida добирався до Москви з пересадками близько 15 годин. В аеропорту він поспілкувався з фанатами, а потім вирушив до готелю у центрі столиці.
Перший концерт його концерт відбувся 2 травня, де він виконав свої найвідоміші хіти. Зі сцени музикант кілька разів вигукував "I love you, Moscow" і назвав глядачів "сім’єю".
Крім того, під час виконання хіта My House у приспіві він змінив частину пісні і заспівав Welcome to Moscow.
Також під час концерту у Москві репер був на підпитку, адже на фото з концерту видно, як він тримає у руці пляшку текіли Patrón Silver.
Також у Москві 3 травня запланова ще один його концерт. Долі Flo Rida має виступити в Краснодарі та Новосибірську.
