Рэпер Flo Rida признался в "любви" к Москве после встречи с медведями и балалайками (видео)
Американский рэпер Flo Rida и автор хитов Low, Right Round, Whistle, Club Can't Handle Me из 2000-2010-х признался, что "любит" Москву.
Тремар Диллард в рамках своего первого тура по России приехал в столицу РФ с концертом 2 мая. Об этом сообщает российское агенство ТАСС.
В частности, российские фаны встретили музыканта, который прилетел на собственном джете, в московском аэропорту народным ансамблем с песням, аккордеоном и "медведем с балалайкой". Также для американского гостя спели его известный хит Low в своей версии. А еще не забыли спеть свою известную "Калинку".
Известно, что Flo Rida добирался до Москвы с пересадками около 15 часов. В аэропорту он пообщался с фанатами, а затем отправился в отель в центре столицы.
Первый концерт его концерт состоялся 2 мая, где он исполнил свои самые известные хиты. Со сцены музыкант несколько раз выкрикивал "I love you, Moscow" и назвал зрителей "семьей".
Кроме того, во время исполнения хита My House в припеве он изменил часть песни и спел Welcome to Moscow.
Также во время концерта в Москве рэпер был навеселе, ведь на фото с концерта видно, как он держит в руке бутылку текилы Patrón Silver.
Также в Москве 3 мая запланирован еще один его концерт. Доли Flo Rida должен выступить в Краснодаре и Новосибирске.
