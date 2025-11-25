Лобода оскандалилась отношением к украинскому флагу: "Смятым подержала в руках" (видео)

Певица Светлана Лобода снова оказалась в центре скандала из-за своего поведения на концерте в Осло. Во время выступления звезда взяла в руки украинский флаг, однако не развернула его.

В Threads распространилось видео, где зрители бросают на сцену украинский флаг. Лобода подняла его, но не развернула, а лишь немного подержала в руках и быстро передала танцовщице балета, чтобы та отнесла его за кулисы.

Такая реакция возмутила украинцев, которые расценили это как неуважение к государственному символу. Более того, вспомнили американскую группу Imagine Dragons, которая на своих концертах открыто поддерживает Украину и высоко поднимает сине-желтый флаг.

Светлана Лобода оказалась в центре скандала с флагом

"Очередной раз Светлана Лобода поставила пятно на репутации. На концерте в Осло Лобода классно взаимодействовала со зрителями, говорила хорошие слова. Но под конец концерта ей дали украинский флаг, и на этом моменте замерли, видимо, все в ожидании, что она его развернет и что-то скажет, но нет, смятым подержала в руках и быстро передала танцовщице, чтобы та унесла его..." — рассказала очевидица.

Тем временем за певицу попытался вступиться ее кум, шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич. Он показал фото с другого концерта артистки, когда она высоко держала в руках развернутый украинский флаг.

Реакция людей

В комментариях пользователи сети резко раскритиковали такой поступок:

"Облажалась не Лобода, облажались украинцы, которые на это пришли, еще и с флагом".

"Когда Imagine Dragons поднимает украинский флаг на каждом концерте в разных городах Европы, и делает шоу с желто-голубыми цветами, Лобода пробивает очередное дно".

"И е**нутые украинцы до сих пор ездят на ее концерты??? Какой позор".

