Лобода оскандалилася ставленням до українського прапора: "Зім'ятим потримала в руках" (відео)

Співачка Світлана Лобода знову опинилася в центрі скандалу через свою поведінку на концерті в Осло. Під час виступу зірка взяла в руки український прапор, проте не розгорнула його.

У Threads поширилося відео, де глядачі кидають на сцену український прапор. Лобода підняла його, але не розгорнула, а лише трохи потримала в руках і швидко передала танцівниці балету, щоб та віднесла його за лаштунки.

Така реакція обурила українців, які розцінили це як неповагу до державного символу. Ба більше, згадали американський гурт Imagine Dragons, який на своїх концертах відкрито підтримує Україну та високо підіймає синьо-жовтий прапор.

Світлана Лобода опинилася в центрі скандалу з прапором

"Черговий раз Світлана Лобода поставила пляму на репутації. На концерті в Осло Лобода класно взаємодіяла з глядачами, казала гарні слова. Але під кінець концерту їй дали український прапор, і на цьому моменті завмерли, мабуть, усі в очікуванні, що вона його розгорне та щось скаже, але ні, зім'ятим потримала в руках і швидко передала танцівниці, щоб та унесла його…" — розповіла очевидиця.

Тим часом за співачку спробував заступитися її кум, шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч. Він показав фото з іншого концерту артистки, коли вона високо тримала в руках розгорнутий український прапор.

Світлана Лобода Фото: Threads

Реакція людей

У коментарях користувачі мережі різко розкритикували такий вчинок:

"Облажалась не Лобода, облажались українці, які на це прийшли, ще й з прапором".

"Коли Imagine Dragons піднімає український прапор на кожному концерті в різних містах Європи, і робить шоу з жовто-блакитними кольорами, Лобода пробиває чергове дно".

"І й**нуті українці досі їздять на її концерти??? Яка ганьба".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Світлана Лобода на одному зі своїх концертів за кордоном показала кадри з кліпу "Рідний" 2021 року, у якому знявся російський актор Юрій Борисов.

На концерті виконавиці в Кишиневі сталася бійка між росіянами і українками.

Крім того, у Батумі артистка поспілкувалася з групою фанатів з України та зробила їм зауваження щодо російської мови.