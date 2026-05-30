Немає законних підстав для відмови у в'їзді: Каньє Вест виступатиме в Нідерландах

Американський репер Каньє Вест, якому заборонили виступати в декількох європейських країнах, все ж таки проведе два концерти в Нідерландах. Квитки на заходи вже майже розпродані.

Нідерландські законодавці закликали уряд країни заборонити реперу Каньє Весту, який зараз відомий як Є, в'їзд до країни, посилаючись на його антисемітські коментарі та захоплення нацизмом. Утім, аналіз висловлювань співака не виявив законних підстав для відмови йому у в'їзді, пише Reuters.

За словами міністра міграції Барта ван ден Брінка, щоб заборонити людям в'їзд до Нідерландів, потрібні вагомі підстави. А заяви, які співак виголошував раніше, не є такими, зазначив урядовець.

48-річний репер виступить на концертному майданчику GelreDome в місті Арнем 6 та 8 червня. Це будуть перші європейські виступи музиканта з 2014 року, йдеться у повідомленні.

Квитки залишилися лише на 8 червня

Квитки на захід коштують від 69 євро, тобто приблизно 3560 грн до 349 євро, тобто приблизно 18 тис грн., з 3,95 євро комісії.

Зазначимо, у квітні Велика Британія відмовила Є у в'їзді на підставі, що присутність співака не сприятиме суспільному благу. Це змусило американця скасувати запланований виступ на фестивалі Wireless Festival у Лондоні.

Також чоловіку довелося відкласти концерт у французькому Марселі та скасувати концерт у Польщі.

Крім того, раніше Каньє Вест підтримав Шона Комбса, обвинуваченого в торгівлі людьми, рекеті та сексуальному насильстві.