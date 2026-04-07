Американському реперу Каньє Весту заборонили в'їзд до Великої Британії: яка причина

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії заборонило реперу Йе, а також відомому як Каньє Вест в'їзд до країни. Він мав виступати протягом трьох днів із програмою на фестивалі Wireless Festival.

Це мали бути перші концерти репера у Британії за понад десять років. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як повідомили організатори фестивалю Wireless Festival, який мав відбутися в Лондоні в липні, влада заборонила Весту в'їзд через негативну реакцію громадськості на запланований виступ репера. Через це компанія Festival Republic заявила, що скасовує фестиваль, на якому Вест мав стати хедлайнером.

У Британії негативно відреагувавли на запланований виступ репера багато представників громадськості, зокрема, представники єврейської громади заявили про неприпустимість запрошення Каньє Веста на тлі зростання антисемітизму. Мер Лондона Садік Хан сказав, що висловлювання Веста не відповідають цінностям міста, а прем’єр Кір Стармер висловив "глибоке занепокоєння" щодо його можливих виступів.

Раніше кілька великих спонсорів, зокрема PepsiCo, Diageo та Anheuser-Busch InBev ABI, відмовилися підтримувати фестиваль після того, як минулого тижня стало відомо, що Каньє Вест виступить на фестивалі.

Відомо, що Вест просуває свій новий альбом "Bully", який вийшов наприкінці березня. Він намагається відновити свою репутацію після своїх нацистських і антисемітських висловлювань та вихваляння Адольфа Гітлера.

Нагадаємо, що Каньє Вест після багатьох років хаотичної поведінки та відверто антисемітських висловлювань публічно вибачився. Він заявив, що його дії були спричинені тяжким психічним розладом. Упродовж останніх років Вест неодноразово робив антисемітські заяви. У 2022 році компанія Adidas розірвала співпрацю з Yeezy після того, як він публічно погрожував єврейській спільноті.

