Американскому рэперу Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию: какая причина

Министерство внутренних дел Великобритании запретило рэперу Йе, а также известному как Канье Уэст въезд в страну. Он должен был выступать в течение трех дней с программой на фестивале Wireless Festival.

Это должны были быть первые концерты рэпера в Британии за более чем десять лет. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как сообщили организаторы фестиваля Wireless Festival, который должен был состояться в Лондоне в июле, власти запретили Уэсту въезд из-за негативной реакции общественности на запланированное выступление рэпера. Из-за этого компания Festival Republic заявила, что отменяет фестиваль, на котором Уэст должен был стать хедлайнером.

В Британии негативно отреагировали на запланированное выступление рэпера многие представители общественности, в частности, представители еврейской общины заявили о недопустимости приглашения Канье Уэста на фоне роста антисемитизма. Мэр Лондона Садик Хан сказал, что высказывания Уэста не соответствуют ценностям города, а премьер Кир Стармер выразил "глубокую обеспокоенность" относительно его возможных выступлений.

Ранее несколько крупных спонсоров, в частности PepsiCo, Diageo и Anheuser-Busch InBev ABI, отказались поддерживать фестиваль после того, как на прошлой неделе стало известно, что Канье Уэст выступит на фестивале.

Известно, что Уэст продвигает свой новый альбом "Bully", который вышел в конце марта. Он пытается восстановить свою репутацию после своих нацистских и антисемитских высказываний и восхваления Адольфа Гитлера.

Напомним, что Канье Уэст после многих лет хаотичного поведения и откровенно антисемитских высказываний публично извинился. Он заявил, что его действия были вызваны тяжелым психическим расстройством. В последние годы Уэст неоднократно делал антисемитские заявления. В 2022 году компания Adidas разорвала сотрудничество с Yeezy после того, как он публично угрожал еврейскому сообществу.

Также Бьянка Цензори, жена Канье Уэста, впервые дала большое интервью и ответила на вопрос, который годами обсуждался в медиа и соцсетях: была ли ее публичная обнаженность принуждением.