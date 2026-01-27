Канье Уэст заявил о психической болезни: ранее он восхвалял Гитлера и угрожал евреям

Канье Уэст после многих лет хаотичного поведения и откровенно антисемитских высказываний публично извинился. Он заявил, что его действия были вызваны тяжелым психическим расстройством.

48-летний рэпер и предприниматель опубликовал открытое письмо с извинениями под названием "Тем, кого я обидел" в виде полностраничной рекламы в понедельничном выпуске The Wall Street Journal. Публикацию оплатил его бренд Yeezy. В письме Канье Уэст утверждает, что биполярное расстройство первого типа стало причиной его нестабильного поведения и радикального поворота к антисемитизму, пишет People.

В начале письма Уэст вспомнил автомобильную аварию 2002 года, во время которой он сломал челюсть и получил повреждение правой лобной доли мозга. По его словам, внутренние неврологические последствия долгое время оставались незамеченными и были диагностированы только в 2023 году. Он заявил, что эта врачебная ошибка серьезно подорвала его психическое здоровье и в конце концов привела к диагнозу биполярного расстройства.

Уэст подробно описал свой опыт жизни с болезнью, в частности маниакальные эпизоды, во время которых он терял способность критически оценивать реальность. По его словам, в таком состоянии человеку кажется, что все вокруг преувеличивают, а он сам видит мир "четче, чем когда-либо", хотя на самом деле полностью теряет контроль.

Антисемитские заявления Канье Уэста

В последние годы Уэст неоднократно делал антисемитские заявления. В 2022 году компания Adidas разорвала сотрудничество с Yeezy после того, как он публично угрожал еврейскому сообществу. В 2025 году бывшая работница Yeezy подала на него в суд, обвинив в том, что он сравнивал себя с Адольфом Гитлером, угрожал ей из-за еврейского происхождения и уволил на следующий день после жалобы руководству. Суд обязал Уэста выплатить более 76 тысяч долларов судебных издержек, тогда как само дело остается приостановленным.

В том же году Уэст публично защищал Шона Комбса и распространял антисемитские сообщения в социальных сетях, восхваляя Гитлера. После этого с ним прекратил сотрудничество его агент Даниэль Маккартни из агентства 33&West.

Диагноз Канье Уэста

В письме Уэст написал, что его годами клеймили как "сумасшедшего", а психическую болезнь превращали в повод для шуток. Он отметил, что из-за этого начал чувствовать собственную ненужность и потерю смысла. Артист привел данные Всемирной организации здравоохранения и Кембриджского университета о том, что люди с биполярным расстройством имеют более короткую продолжительность жизни, подчеркнув серьезность диагноза.

Уэст признал, что болезнь создавала иллюзию всемогущества, из-за которой он не считал нужным обращаться за помощью. "Я потерял связь с реальностью", — написал он. По его словам, с каждым проигнорированным эпизодом ситуация только ухудшалась, а больше всего от этого страдали самые близкие люди.

Он также объяснил, что его "психически сломанное состояние" толкнуло его к использованию нацистской символики, в частности свастики, которую он некоторое время даже размещал на мерче. Уэст назвал это следствием крайне плохого суждения и безрассудного поведения, добавив, что не помнит часть своих действий в тот период.

"Я глубоко сожалею и стыжусь того, что делал в таком состоянии, и беру на себя ответственность за лечение и реальные изменения. Это не оправдывает моих поступков. Я не нацист и не антисемит. Я люблю еврейских людей", — написал он.

Отдельно Уэст обратился к темнокожему сообществу, которое, по его словам, поддерживало его на протяжении всей жизни. Он извинился за то, что подвел ее, и подчеркнул, что именно это сообщество является основой его идентичности.

Артист также вспомнил четырехмесячный период в 2025 году, который назвал затяжным маниакальным эпизодом с психотическим, параноидальным и импульсивным поведением, что, по его словам, "разрушило его жизнь". Он признал, что в то время имел суицидальные мысли. По словам Уэста, именно жена Бьянка Цензори убедила его обратиться за помощью после полного эмоционального краха.

Он добавил, что находил поддержку на форумах Reddit, где читал истории других людей с биполярным расстройством и впервые почувствовал, что не одинок. Сейчас Уэст заявляет, что придерживается эффективного курса лечения, который включает медикаменты, терапию, физическую активность и здоровый образ жизни.

"Мои слова как лидера сообщества имеют глобальное влияние. Во время мании я полностью потерял это осознание", — написал он, добавив, что теперь направляет энергию на музыку, дизайн и творчество с позитивным смыслом.

В конце письма Уэст отметил, что не просит сочувствия или поблажек, а только терпения и понимания, пока он пытается "вернуться домой".

Кроме того, в мае 2025 года артист заявил, что он больше не антисемит, потому что поговорил со своими детьми и теперь хочет "спасти мир".