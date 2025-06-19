Канье Уэст превратил Бьянку Цензори в клон бывшей жены (фото)

Последнее появление 30-летней Бьянки Цензори, жены скандального американского рэпера Канье Уэста, окончательно утвердило обывателей в мысли о том, что музыкант намеренно превращает свою жену в абсолютную копию Ким Кардашьян.

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Об этом пишет Daily Mail.

Девушка была замечена на улице в телесном трико и белых сапогах с длинным лохматым мехом. Особенностью ее образа стали длинные нарощенные волосы, благодаря которым она стала еще больше похожа на бывшую жену Канье и мать его четырех детей.

В сети уже нашли фото рекламной кампании бельевого бренда Ким Кардашьян Skims, где та позирует практически в идентичном боди, только более приличном.

Бьянка Цензори (справа) полностью повторяет образ Ким Кардашьян

"Я вижу, что у Бьянки был наряд, как у Ким, вплоть до парика Ким", "У Бьянки либо действительно низкая самооценка, и она не считает, что заслуживает лучшего, чем командовать своим мужем, либо ей нравится, когда ей говорят, что делать, и внимание, которое она получает, она нестабильна, как и ее муж", "Он, вероятно, заставляет ее носить картонную маску с лицом Ким, выглядит так, будто она ушла и нарастила волосы, чтобы соответствовать", "Как женщина может быть счастлива с мужчиной, который действительно хочет, чтобы она была его бывшей женой?", "Как она может быть собой довольна, она смотрит в зеркало и говорит: "Жизнь прекрасна, сегодня я больше похожа на Ким?", "Одетая так, чтобы выглядеть как его бывшая жена, она никогда не будет достаточно хороша для него, но, думаю, все, что ее волнует, это доллары", — размышляют в комментариях пользователи.

Ранее Канье Уэст уже подвергался критике за то, как он одевает свою жену и как обращается с ней. Сравнения Бьянки и Ким стали уже традиционными, особенно в последние месяцы, когда обе дивы то и дело копируют стиль друг друга. Так, Ким Кардашьян примерила шубу, не надев ничего под низ, а также выгуляла облегающий полупрозрачный ансамбль. В свою очередь Бьянка повторяет образы Кардашьян, добавляя им традиционной пикантности. Некоторые наряды были настолько откровенными, что Ким попросила ее одеваться поскромнее рядом с ее детьми. Цензори послушалась ее, но ненадолго и вскоре снова вернулась к эпатажным ансамблям.

Напомним, Фокус писал, что:

Бьянка Цензори разозлила жителей Майорки своим внешним видом.

Канье Уэст рассказал, почему Бьянка бросила его, и признался, что не знает, где она.

Мы также рассказывали, что Цензори придумала, как спасти брак с рэпером.