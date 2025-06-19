Каньє Вест перетворив Б'янку Цензорі на клон колишньої дружини (фото)

Остання поява 30-річної Б'янки Цензорі, дружини скандального американського репера Каньє Веста, остаточно утвердила обивателів у думці про те, що музикант навмисно перетворює свою дружину на абсолютну копію Кім Кардаш'ян.

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Про це пише Daily Mail.

Дівчина була помічена на вулиці в тілесному трико і білих чоботях з довгим кошлатим хутром. Особливістю її образу стало довге нарощене волосся, завдяки якому вона стала ще більше схожа на колишню дружину Каньє і матір його чотирьох дітей.

У мережі вже знайшли фото рекламної кампанії білизняного бренду Кім Кардаш'ян Skims, де та позує практично в ідентичному боді, тільки більш пристойному.

Бьянка Цензорі (праворуч) повністю повторює образ Кім Кардаш'ян

"Я бачу, що у Б'янки було вбрання, як у Кім, аж до перуки Кім", "У Б'янки або справді низька самооцінка, і вона не вважає, що заслуговує на краще, ніж командувати своїм чоловіком, або їй подобається, коли їй кажуть, що робити, і увага, яку вона отримує, вона нестабільна, як і її чоловік", "Він, імовірно, змушує її носити картонну маску з обличчям Кім, має такий вигляд, ніби вона пішла і наростила волосся, щоб відповідати", "Як жінка може бути щасливою з чоловіком, який дійсно хоче, щоб вона була його колишньою дружиною?", "Як вона може бути собою задоволена, вона дивиться в дзеркало і каже: "Життя прекрасне, сьогодні я більше схожа на Кім?", "Вдягнута так, щоб мати вигляд його колишньої дружини, вона ніколи не буде достатньо гарною для нього, але, гадаю, все, що її хвилює, це долари", — розмірковують у коментарях користувачі.

Раніше Каньє Вест уже піддавався критиці за те, як він одягає свою дружину і як поводиться з нею. Порівняння Б'янки і Кім стали вже традиційними, особливо в останні місяці, коли обидві діви раз у раз копіюють стиль одна одної. Так, Кім Кардаш'ян приміряла шубу, не вдягнувши нічого під низ, а також вигуляла обтислий напівпрозорий ансамбль. Зі свого боку Б'янка повторює образи Кардаш'ян, додаючи їм традиційної пікантності. Деякі вбрання були настільки відвертими, що Кім попросила її одягатися скромніше поруч з її дітьми. Цензорі послухалася її, але ненадовго і незабаром знову повернулася до епатажних ансамблів.

Нагадаємо, Фокус писав, що:

Ми також розповідали, що Цензорі придумала, як врятувати шлюб із репером.