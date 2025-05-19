Б'янка Цензорі розлютила жителів Майорки своїм зовнішнім виглядом

30-річна Б'янка Цензорі, дружина 47-річного американського репера Каньє Веста, вкотре викликала шквал обурення, вийшовши на публіку в далекому від скромного вигляді. Тепер обурювалися жителі Майорки, де дівчина перебуває разом зі своїм чоловіком.

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Про це повідомляє news.com.au.

Вирушивши на ринок і магазинами іспанського острова в супроводі сестри Анжеліни і репера, Б'янка одягла топ у велику сітку, під яким не було більше нічого, і мікрошорти, закриті спереду довгою смугою шкіри, але такі, що практично оголюють сідниці. Вест одягнув пару джинсів з толстовкою з написом Army і сонцезахисні окуляри.

Вона ходила від прилавка до прилавка, абсолютно не звертаючи уваги на погляди збентежених перехожих, які не могли повірити, що під сіткою топа нічого більше немає. За словами місцевих жителів, вони були шоковані.

"Люди були в жаху. Було чутно, як вони запитували: "Це її справжній с*сок? Каньє стояв трохи осторонь, дозволяючи їй оглянути ринок", — розповів один з очевидців.

Попри негативну реакцію, з 2020 року в деяких районах Іспанії жінкам дозволено ходити топлес відповідно до каталонського закону про рівність. Чиновники запровадили правила, які дозволяють мешканкам засмагати без верхньої частини купальника, не побоюючись арешту.

Якщо їм заборонятимуть це робити, то представникам влади загрожує штраф до півмільйона євро.

У мережі користувачі були більш категоричні у своїх думках.

"Чому цю жінку досі не заарештували за непристойну поведінку!?", "Ми буквально бачили все це, навіть коли не хотіли", "Це так нешанобливо щодо країни та їхніх скромних поглядів", "Як їм сходить із рук така нагота? Якби це спробувала будь-яка інша незнаменитість, її б заарештували", — пишуть вони в коментарях.

Під час попередньої поїздки до Італії 2023 року Цензорі носила безліч ексцентричних нарядів під час відпочинку пари. У той час її прозорі та сітчасті вбрання, які залишали її бюст абсолютно відкритим, були описані користувачами соціальних мереж як "нешанобливі" в країні, відомій своєю консервативною католицькою спадщиною. На обурення громадян змушена була відреагувати влада.

Лунали навіть заклики заарештувати Каньє і Б'янку після того, як вони влаштували любовні забави на човні у Венеції на очах у інших туристів. Після цього випадку Каньє отримав довічний бан у човновій компанії.

Раніше Фокус писав, чому Бьянка Цензорі не йде від свого чоловіка, і як репер вперше розповів про проблеми в їхньому шлюбі.