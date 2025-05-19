Бьянка Цензори разозлила жителей Майорки своим внешним видом

30-летняя Бьянка Цензори, жена 47-летнего американского рэпера Канье Уэста, в очередной раз вызвала шквал возмущения, выйдя на публику в далеком от скромного виде. Теперь негодовали жители Майорки, где девушка находится вместе со своим мужем.

Related video

Об этом сообщает news.com.au.

Отправившись на рынок и по магазинам испанского острова в сопровождении сестры Анжелины и рэпера, Бьянка надела топ в крупную сетку, под которым не было больше ничего, и микрошорты, закрытые спереди длинной полосой кожи, но практически обнажающие ягодицы. Уэст надел пару джинсов с толстовкой с надписью Army и солнцезащитные очки.

Она ходила от прилавка к прилавку, совершенно не обращая внимания на взгляды обескураженных прохожих, которые не могли поверить, что под сеткой топа ничего больше нет. По словам местных жителей, они были в шоке.

"Люди были в ужасе. Было слышно, как они спрашивали: "Это ее настоящий с*сок? Канье стоял немного в стороне, позволяя ей осмотреть рынок", – рассказал один из очевидцев.

Несмотря на негативную реакцию, с 2020 года в некоторых районах Испании женщинам разрешено ходить топлес в соответствии с каталонским законом о равенстве. Чиновники ввели правила, которые позволяют жительницам загорать без верхней части купальника, не опасаясь ареста.

Если им будут запрещать это делать, то представителям власти грозит штраф до полумиллиона евро.

В сети пользователи были более категоричны в своих мнениях.

"Почему эту женщину до сих пор не арестовали за непристойное поведение!?", "Мы буквально видели все это, даже когда не хотели", "Это так неуважительно по отношению к стране и их скромным взглядам", "Как им сходит с рук такая нагота? Если бы это попробовала любая другая незнаменитость, ее бы арестовали", – пишут они в комментариях.

Во время предыдущей поездки в Италию в 2023 году Цензори носила множество эксцентричных нарядов во время отдыха пары. В то время ее прозрачные и сетчатые наряды, которые оставляли ее бюст совершенно открытым, были описаны пользователями социальных сетей как "неуважительные" в стране, известной своим консервативным католическим наследием. На возмущение граждан вынуждены были отреагировать власти.

Звучали даже призывы арестовать Канье и Бьянку после того, как они устроили любовные забавы на лодке в Венеции на глазах у других туристов. После этого случая Канье получил пожизненный бан в лодочной компании.

Ранее Фокус писал, почему Бьянка Цензори не уходит от своего мужа, и как рэпер впервые рассказал о проблемах в их браке.