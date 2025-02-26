Все понимает, но не готова: почему Бьянка Цензори не уходит от Канье Уэста

Для Бьянки этот брак – не только источник проблем. Он дает ей то, о чем она всегда мечтала, – славу и узнаваемость.

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Несмотря на все слухи о предстоящем разводе Канье Уэста и Бьяки Цензори, пара остается вместе. И главную роль в сохранении их союза играет жена скандального рэпера, пишет Daily Mail. Она остается с ним, поскольку понимает, что он "сошел с ума".

По словам источников, девушка борется с вопросом, расставаться ли со скандальным рэп-магнатом или нет, и ее семья, как полагают, влияет на ее решение.

"Канье и Бьянка балансируют на грани, и сейчас их будущее так сильно зависит от того, с кем разговаривает Бьянка. Когда Бьянка разговаривает с семьей и друзьями, она готова уйти от него. Но потом она возвращается к нему и не хочет оставлять его и их жизнь. Ей нравится звездная сторона вещей, и она не хочет, чтобы ее забыли. Поэтому иногда она решает его проблемы из-за своей жизни и денег, которые у нее есть", – рассказал источник.

Информаторы добавили, что, несмотря на проблемы, у супругов есть чувства друг к другу.

"Она также понимает, почему он сошел с ума. У него есть проблемы. Бьянка любит Канье, а Канье любит Бьянку", – отмечают люди из окружения звезд.

Слухи о том, что пара близка к разрыву, достигли пика в начале этого месяца после того, как Уэст опубликовал шокирующую антисемитскую тираду в X, за которой вскоре последовали сообщения о том, что Бьянка готовится к разводу. Однако она опровергла домыслы, когда на днях присоединилась к своему мужу на странном художественном шоу.

Несколько недель назад Канье отметил, что его жена сыграла роль в его недавнем диагнозе аутизма. Американский музыкант попал в заголовки еще в июле 2020 года после сообщений о том, что он "находится в середине серьезного биполярного эпизода", что заставило его семью "очень обеспокоиться".

Он продолжал ссылаться на свой диагноз с психическим расстройством в своих предыдущих альбомах, прежде чем недавно заявить, что это был неправильный диагноз.

В подкасте Джастина Лабоя The Download артист сказал, что врачи изменили его диагноз.

"Моя жена взяла меня с собой, потому что она сказала: "Что-то в твоей личности не похоже на биполярное расстройство. Я уже видел биполярное расстройство раньше". Она образованная, поэтому она сказала: "Я уже видела биполярное расстройство раньше"", – признался он.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст выставил в сеть откровенный пост с изображением обнаженной жены. Она сыграла главную роль в его новом художественном фильме.