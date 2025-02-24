Канье Уэст показал очень откровенный постер будущего байопика о Бьянке Цензори

Рэпер заявил, что очень гордится своей женой.

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47-летний американский рэпер Канье Уэст, который в последнее время столкнулся с массой критики из-за очередной порции нацистских и антисемтитских твитов, не перестает удерживать внимание публики. В этот раз он поделился в Instagram постером грядущего фильма с его женой Бьянкой Цензори в главной роли.

На снимке австралийская модель лежит на полу без одежды, а ее светлый парик ниспадает на плечи и верхнюю часть спины.

"Я так горжусь своей женой, что она сыграла главную роль в своем первом художественном фильме, снятом в Японии режиссером Ванессой Бикрофт, продюсером которого являюсь я", – говорится в подписи.

Постер с Бьянкой Цензори Фото: ye/instagram

Бьянка также поделилась постером у себя в соцсети, но обошлась без каких-либо комментариев к посту.

О том, что супруги снимают вместе "модный фильм", стало известно на прошлой неделе. Картина, которая должна была выйти в ноябре 2024 года, включает "множество зарисовок и монтажей" рэпера и модели.

"Я бы описал его как своего рода модный фильм. Это взгляд на его [Канье] видение ее – если бы мы увидели ее его глазами. Спокойствие и хаос. Это было сосредоточено на Бьянке", – сказал источник, близкий к Уэсту.

Несмотря на слухи о том, что пара собирается развестись, информатор отметил, что Канье не откажется от проекта, чтобы удивить публику.

В последнее время Цензори и Уэст почти не появляются на публике. После того как на красной дорожке "Грэмми 2025" Бьянка позировала полностью голой в прозрачном платье, многие знаменитости призвали не приглашать супругов на мероприятия, чтобы в дальнейшем избежать подобных выходок.

Родители и сестра Бьянки уже отреагировали на ее публичное обнажение, однако сама Цензори стоически продолжает хранить молчание по этому поводу.

После скандала на "Грэмми" появилась информация, что, хотя Уэст был номинирован, пара не получила билет на вход в зал. По словам Канье, он пять часов обзванивал знакомых, чтобы получить билеты на "Грэмми", но ему дали доступ только на красную дорожку.

Ранее Фокус писал про переломный момент в браке Канье Уэста и Бьянки Цензори.