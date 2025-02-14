"Была отличной женой": раскрыт переломный момент в браке Канье Уэста и Бьянки Цензори

Пара была жената более двух лет. Впрочем, по данным инсайдеров, их история подходит к концу.

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Раскрыт "непереживаемый" переломный момент в браке Канье Уэста и Бьянки Цензори. Об этом пишет Page Six.

Последние антисемитские комментарии скандального рэпера стали последней каплей для его жены.

Инсайдер рассказал, что Цензори "истощена" ненавистными высказываниями ее мужа и решением продавать товары со свастикой на его веб-сайте.

"Она была замечательной женой и замечательной сотрудницей, она пережила столько сумасшедших моментов, но этот, возможно, невозможно пережить", — считает источник.

Хотя жене рэпера удалось отойти от некоторых его предыдущих антисемитских комментариев, Бьянка была очень "расстроена" его последними твитами, в которых бизнесмен объявил себя "нацистом" и утверждал, что "любит Гитлера".

Канье Уэст и Бьянка Цензори Фото: Getty

"Обнять Гитлера — это сатанинский ход", — рассказал источник, отметив, что ситуация стала "настолько экстремальной".

Источник, близкий к рэперу и его второй жене, подтвердил, что пара разошлась и в ближайшие дни они ожидают юридического заявления о расторжении брака.

По слухам, Бьянка получит выплату в размере 5 миллионов долларов.

Канье Уэст и Бьянка Цензори Фото: Getty

Дата их бракосочетания — 20 декабря 2022 года — через месяц после того, как рэпер завершил свой развод с Ким Кардашьян.

Напомним, Канье Уэст вышел на связь после новостей о разводе с Бьянкой.

Также Фокус писал о поведении Канье Уэста и Бьянки Цензори на "Грэмми-2025", по словам очевидцев.