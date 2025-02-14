"Була чудовою дружиною": розкрито переломний момент у шлюбі Каньє Веста та Бʼянки Цензорі

Пара була одружена понад два роки. Втім, за даними інсайдерів, їхня історія підходить до кінця.

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Розкрито "непереживний" переломний момент у шлюбі Каньє Веста та Б’янки Цензорі. Про це пише Page Six.

Останні антисемітські коментарі скандального репера стали останньою краплею для його дружини.

Інсайдер розповів, що Цензорі "виснажена" ненависними висловлюваннями її чоловіка та рішенням продавати товари зі свастикою на його вебсайті.

"Вона була чудовою дружиною та чудовою співробітницею, вона пережила стільки божевільних моментів, але цей, можливо, неможливо пережити", — вважає джерело.

Хоча дружині репера вдалося відійти від деяких його попередніх антисемітських коментарів , Бʼянка була дуже "засмучена" його останніми твітами, у яких бізнесмен оголосив себе "нацистом" і стверджував, що "любить Гітлера".

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі Фото: Getty

"Обійняти Гітлера — це сатанинський хід", — розповіло джерело, зазначивши, що ситуація стала "настільки екстремальною".

Джерело, близьке до репера та його другої дружини, підтвердило, що пара розійшлася і найближчими днями вони очікують юридичної заяви про розірвання шлюбу.

За чутками, Бʼянка отримає виплату в розмірі 5 мільйонів доларів.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі Фото: Getty

Дата їхнього одруження – 20 грудня 2022 року – через місяць після того, як репер завершив своє розлучення з Кім Кардашʼян.

Нагадаємо, Каньє Вест вийшов на звʼязок після новин про розлучення з Бʼянкою.

Також Фокус писав про поведінку Каньє Веста та Бʼянки Цензорі на "Греммі-2025", за словами очевидців.