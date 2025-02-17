Развод Канье Уэста и Бьянки Цензори: появились новые детали

Эпатажная пара заключила брак в конце 2022 года. После ряда скандальных высказываний Канье Бьянка, не согласившись с ним, решила двигаться другим путем.

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Американский рэпер Канье Уэст и его вторая жена Бьянка Цензори не имеют добрачного договора на фоне новостей о том, что эпатажная пара собирается развестись после чуть более двух лет своего официального союза. Об этом пишет TMZ.

Ранее стало известно, что у супругов есть "план развестись" — всего через несколько дней после появления Бьянки в прозрачном платье на премии "Грэмми-2025".

Вскоре Канье опубликовал ряд антисемитских постов в X, в которых он называл себя нацистом и восхвалял Гитлера. Источники рассказали, что его публикации "травмировали" Бьянку, и добавили, что она "не согласна с этими взглядами".

После сообщений о том, что две звезды собираются развестись, источники сообщили TMZ, что у них нет добрачного договора.

Отдельный инсайдер сообщил, что на этой неделе оба их представителя обратились к бракоразводным адвокатам.

Канье Уэст и Бьянка Цензори Фото: Getty Images

Источник также сообщил, что один из представителей Канье Уэста ранее обращался к адвокату еще в октябре 2024 года.

Хотя сообщается, что хитмейкер и его вторая жена разошлись, они еще официально не подали на развод.

Канье Уэст и Бьянка Цензори Фото: Getty Images

Известно, что Бьянка сейчас проживает в их роскошном особняке в Беверли-Хиллз стоимостью 35 миллионов долларов, но неизвестно, где Канье. У пары также есть устная договоренность, что она получит 5 миллионов долларов после развода.

Напомним, Ким Кардашьян рассказала, почему развелась с Канье Уэстом.

Также Фокус писал о реакции Канье Уэста на новости о разводе с Бьянкой.