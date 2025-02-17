Розлучення Каньє Веста та Бʼянки Цензорі: зʼявилися нові деталі

Епатажна пара уклала шлюб наприкінці 2022 року. Після низки скандальних висловлювань Каньє Бʼянка, не погодившись з ним, вирішила рухатися іншим шляхом.

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Американський репер Каньє Вест і його друга дружина Б'янка Цензорі не мають передшлюбного договору на фоні новин про те, що епатажна пара збирається розлучитися після трохи більше двох років свого офіційного союзу. Про це пише TMZ.

Раніше стало відомо, що подружжя має "план розлучитися" — лише через кілька днів після появи Бʼянки в прозорій сукні на премії "Греммі-2025".

Невдовзі Каньє опублікував низку антисемітських постів у X, у яких він називав себе нацистом і вихваляв Гітлера. Джерела розповіли, що його публікації "травмували" Бʼянку, і додали, що вона "не погоджується з цими поглядами".

Після повідомлень про те, що дві зірки збираються розлучитися, джерела повідомили TMZ, що в них немає передшлюбного договору.

Окремий інсайдер повідомив, що цього тижня обидва їхні представники звернулися до шлюборозлучних адвокатів.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі Фото: Getty Images

Джерело також повідомило, що один із представників Каньє Веста раніше звертався до адвоката ще в жовтні 2024 року.

Хоча повідомляється, що хітмейкер і його друга дружина розійшлися, вони ще офіційно не подали на розлучення.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі Фото: Getty Images

Відомо, що Б’янка наразі проживає в їхньому розкішному особняку в Беверлі-Гіллз вартістю 35 мільйонів доларів, але невідомо, де Каньє. У пари також є усна домовленість, що вона отримає 5 мільйонів доларів після шлюбу.

Нагадаємо, Кім Кардашʼян розповіла, чому розлучилася з Каньє Вестом.

Також Фокус писав про реакцію Каньє Веста на новини про розлучення з Бʼянкою.