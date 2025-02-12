Кім Кардашʼян порівняли з Бʼянкою Цензорі (відео)

Це не перший випадок, коли користувачі мережі знайшли спільне в образах колишньої та теперішньої дружин Каньє Веста. З Кардашʼян репер був одружений майже 10 років.

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Кім Кардашʼян викликала порівняння з Б'янкою Цензорі, коли вона одягала нюдовий купальник, колготки, туфлі на високих підборах і блискучий набір крил феї в останній кампанії Skims. Про це пише Daily Mail.

Після того, як Кім опублікувала кадри, на яких вона демонструє нову лінію свого бренду Ultimate Butt Enhancing, користувачі соціальних мереж не могли не відзначити, наскільки бізнеследі схожа на дружину свого колишнього чоловіка Каньє Веста.

"Б'янко, це ти?", "Виглядає як Бʼянка на червоній доріжці", "Я думав, що це Б’янка Цензорі", — пишуть фоловери Кардашʼян.

Кім Кардашʼян

У відеоролику колишня дружина Веста прикинулася прекрасною "феєю-матір’ю", тримаючи в руках чарівну паличку, і пропонувала рішення клієнтам, які бажають отримати продукт, який створить у них ілюзію "більшої, округлої та веселішої" фігури.

Кім підписала відео: "П’ять років розробки, наші найкращі рішення для збільшення сідниць чарівним чином зроблять сідницю вашої мрії (не потрібно присідати), люб’язно надано SKIMS Fairy Butt Mother".

Це не перший випадок, коли Кім Кардашʼян звинувачують у копіюванні Б'янки.

У грудні її запідозрили в цьому, коли перша дружина Каньє Веста позувала у звуженому білому кроп-топі та стрінгах в тон під час відвертої фотосесії, зробленої вночі в лісі.

Кім Кардашʼян

З Кім Кардашʼян Каньє Вест був одружений з 2014 по 2022. Наприкінці 2022 року стало відомо про одруження репера з Бʼянкою Цензорі, яка раніше працювала в компанії бізнесмена. Тепер подружжя доволі часто провокує публіку відвертими образами Бʼянки.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі Фото: Getty

Нагадаємо, як Каньє Вест та Бʼянка Цензорі поводили себе на червоній доріжці "Греммі".

Також Фокус писав про те, хто змушує Бʼянку Цензорі відверто одягатися.