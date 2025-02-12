Ким Кардашьян сравнили с Бьянкой Цензори (видео)

Это не первый случай, когда пользователи сети нашли общее в образах бывшей и нынешней жен Канье Уэста. С Кардашьян рэпер был женат почти 10 лет.

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Ким Кардашьян вызвала сравнение с Бьянкой Цензори, когда она надела нюдовый купальник, колготки, туфли на высоких каблуках и блестящий набор крыльев феи в последней кампании Skims. Об этом пишет Daily Mail.

После того, как Ким опубликовала кадры, на которых она демонстрирует новую линию своего бренда Ultimate Butt Enhancing, пользователи социальных сетей не могли не отметить, насколько бизнес-леди похожа на жену своего бывшего мужа Канье Уэста.

"Бьянка, это ты?", "Выглядит как Бьянка на красной дорожке", "Я думал, что это Бьянка Цензори", — пишут фолловеры Кардашьян.

Ким Кардашьян

В видеоролике бывшая жена Уэста притворилась прекрасной "феей-матерью", держа в руках волшебную палочку, и предлагала решение клиентам, желающим получить продукт, который создаст у них иллюзию "более крупной, округлой и веселой" фигуры.

Ким подписала видео: "Пять лет разработки, наши лучшие решения для увеличения ягодиц волшебным образом сделают ягодицу вашей мечты (не нужно приседать), любезно предоставлено SKIMS Fairy Butt Mother".

Это не первый случай, когда Ким Кардашьян обвиняют в копировании Бьянки.

В декабре ее заподозрили в этом, когда первая жена Канье Уэста позировала в зауженном белом кроп-топе и стрингах в тон во время откровенной фотосессии, сделанной ночью в лесу.

Ким Кардашьян

С Ким Кардашьян Канье Уэст был женат с 2014 по 2022. В конце 2022 года стало известно о женитьбе рэпера на Бьянке Цензори, которая ранее работала в компании бизнесмена. Теперь супруги довольно часто провоцируют публику откровенными образами Бьянки.

Канье Уэст и Бьянка Цензори Фото: Getty

Напомним, как Канье Уэст и Бьянка Цензори вели себя на красной дорожке "Грэмми".

Также Фокус писал о том, кто заставляет Бьянку Цензори откровенно одеваться.