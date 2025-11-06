"Чтобы выглядела, как манекен": Канье Уэст придумал Бьянке Цензоре ряд странных правил

Американский рэпер Канье Уэст не равнодушен к тому, что его жена Бьянка Цензори делает со своим телом. За их эпатажной историей любви давно следят миллионы фанатов.

На самом деле, как стало известно Daily Mail, 48-летний рэпер тщательно контролирует, что ест Бьянка на "жесткой диете" и как часто она занимается спортом.

Жестокие правила Канье Уэста

Говорят, что бывший муж Ким Кардашьян попросил 30-летнюю жену оставаться стройной, чтобы она выглядела лучше в провокационных нарядах, которые он ей выбирает.

Часто Канье заказывает ей закуски только тогда, когда они обедают вне дома, сказал инсайдер. Когда он дома, то заставляет ее брать меньшие тарелки для салата на ужин вместо больших, чтобы контролировать порции.

Рэпер также не хочет, чтобы она загорала, имела пирсинг и татуировки, потому что считает, что это сделает ее "посредственной".

Тем временем Уэст балует себя любимым блюдом — жареной курицей и макаронами с сыром — так часто, как захочет. Интересно, что Цензори нисколько не против этого.

"Большинство женщин ненавидели бы этот шаг, они бы думали, что мужчина контролирует их, но Бьянке это нравится, потому что она чувствует, что мужчина поддерживает ее и помогает ей выглядеть как можно лучше", — говорит источник.

Канье Уэст и Бьянка Цензори Фото: yeezymafia/instagram

Промыл мозги

"Бьянке нравится выставлять свое тело напоказ, она любит щеголять своими изгибами, она своего рода эксгибиционистка. Никто не знает, настоящая ли это она, или Канье промыл ей мозги", — добавил инсайдер.

Второй источник добавил, что Уэст измеряет ее талию, но это для дизайна ее одежды, а не для того, чтобы контролировать ее вес.

Рэпер также следит за тем, чтобы Цензори ежедневно занималась спортом.

"И часто он тренируется с ней, поэтому они делают это как пара, но это спокойно", — говорит инсайдер.

Более того, Уэст не хочет, чтобы Бьянка загорала, ему нравится "она такая, какая она есть от природы", и он ненавидит следы от загара.

Канье Уэст и Бьянка Цензори Фото: Getty

И он не позволит ей делать татуировки или пирсинг. "Он хочет, чтобы она выглядела, как манекен — без недостатков, без пятен", — добавил инсайдер.

