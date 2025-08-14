Ким Кардашьян разрыдалась из-за Канье Уэста: что он сделал (видео)

Американская теледива Ким Кардашьян разрыдалась в новом документальном трейлере о своем бывшем муже Канье Уэсте. Тогда они еще были женаты.

Related video

В видео, анонсирующем будущий документальный фильм "Во чье имя?", было слышно, как она расстроилась во время ожесточенного спора со скандальным рэпером.

Трейлер Канье Уэста

В начале трейлера, который появился на YouTube накануне, был показан напряженный момент между Кардашьян и Уэстом, которого теперь называют Йе, когда они еще были женаты. Рэпер признался, что прекратил принимать лекарства от биполярного расстройства: "Я не принимаю лекарства уже пять месяцев".

Видно, как он выходит из ее гримерки на неизвестном мероприятии. Также было слышно, как Кардашьян дрожит, и она, казалось, рыдает, когда говорит ему: "Несколько лет назад ты не был таким".

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Пара была жената с 2014 по 2022 год и воспитывает четверых детей: Норта, Сейнт, Чикаго и Псалма.

Их бракоразводный процесс на протяжении многих лет попадал в заголовки газет — даже с тех пор, как их брак начал рушиться на глазах общественности, и когда рэпер продолжал публиковать оскорбительные посты в социальных сетях спустя годы после их разрыва.

Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: Getty Images

Сейчас же Канье женат на Бьянке Цензори, которую часто сравнивают с Ким.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Канье Уэст заявил, что он больше не антисемит, потому что поговорил со своими детьми и теперь хочет "спасти мир".

Ким Кардашьян призналась, что умудрилась потерять огромный бриллиант на свадьбе индийских миллиардеров Ананта Амбани и Радики Мерчант в Мумбаи.

Кроме того, раскрыт план Бьянки Цензори "закенселить" рэпера после того, как его бывшая жена якобы хотела ее уволить.