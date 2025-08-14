Кім Кардашʼян розридалася через Каньє Веста: що він зробив (відео)

Американська теледіва Кім Кардаш'ян розридалася у новому документальному трейлері про свого колишнього чоловіка Каньє Веста. Тоді вони ще були одружені.

У відео, що анонсує майбутній документальний фільм "В чиє ім'я?", було чути, як вона засмутилася під час запеклої суперечки зі скандальним репером.

Трейлер Каньє Веста

На початку трейлера, який зʼявився на YouTube напередодні, було показано напружений момент між Кардаш'ян та Вестом, якого тепер називають Є, коли вони ще були одружені. Репер зізнався, що припинив приймати ліки від біполярного розладу: "Я не приймаю ліки вже п'ять місяців".

Видно, як він виходить з її гримерки на невідомому заході. Також було чути, як Кардаш'ян тремтить, і вона, здавалося, ридає, коли каже йому: "Кілька років тому ти не був таким".

Кім Кардашʼян та Каньє Вест

Пара була одружена з 2014 по 2022 рік і виховує чотирьох дітей: Норта, Сейнт, Чикаго та Псалма.

Їхній шлюборозлучний процес протягом багатьох років потрапляв у заголовки газет — навіть з тих пір, як їхній шлюб почав руйнуватися на очах громадськості, і коли репер продовжував публікувати образливі дописи в соціальних мережах через роки після їхнього розриву.

Кім Кардашʼян та Каньє Вест Фото: Getty Images

Наразі ж Каньє одружений з Бʼянкою Цензорі, яку часто порівнюють з Кім.

