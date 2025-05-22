"Антисемітизм вбиває душу": Каньє Вест заявив, що він покінчив із ненавистю до євреїв

Відомий американський репер і колишній чоловік теледіви Кім Кардаш'ян заявив, що він більше не антисеміт, тому що поговорив зі своїми дітьми і тепер хоче "врятувати світ".

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Про це Каньє Вест повідомив у серії постів на Х.

Вісім годин тому Вест почав писати пости в яких спочатку повідомив, що "покінчив з антисемітизмом". А потім заявив, що прощає всіх, хто заподіяв йому біль, і просить вибачення в тих, кому його заподіяв. Потім Каньє розповів, що знову "любить усіх людей" і зазначив, що поговорив зі своїми дітьми від Кім Кардаш'ян і тепер "знову" хоче врятувати світ.

Каньє заявив, що більше не антисеміт Фото: x.com/kanyewest

На іншому своєму акаунті репер був більш багатослівним і заявив, що "антисемітизм вбиває душу до того, як вона коли-небудь торкнеться світу".

Каньє Вест заявив, що антисемітизм "вбиває душу" Фото: x.com/kanyewest

"Ти починаєш думати, що ти сильніший, коли ти просто голосніший. Ти починаєш думати, що ти вільний, коли ти просто загублений. Я відмовляюся бути втраченим", — написав Каньє.

Утім, у коментарях йому нагадали, що тільки 8 травня він опублікував трек, що прославляє Гітлера, в якому звучав уривок із промовою диктатора. Трек скандальний виконавець випустив у День перемоги в Європі. І в підсумку його заблокували всі платформи, крім Х Ілона Маска. Зараз трек видалено з профілю Каньє Веста.

Трек Каньє Веста про Гітлера забанили скрізь, крім Х Фото: скриншот

Нагадаємо, у квітні американський репер Каньє Вест запустив стрім на Twitch і його забанили за рекордні 7 хвилин, за які він встиг показати нацистський жест, назвати себе воїном білої раси і сказав кілька расистських та антисемітських висловлювань.

У березні він з'явився на інтерв'ю в прикрасі зі свастикою, а потім і зовсім вбрався в костюм ку-клукс-клану.

А в лютому Каньє Вест відзначився одразу кількома скандальними вчинками. Він почав продавати футболку зі свастикою. А також вибухнув у Х цілою низкою постів, у яких ображав свою дружину Б'янку Цензорі, зізнавався в коханні до Гітлера, заявив, що Ілон Маск "вкрав" його нацистське привітання і закликав називати його "Єдольфом".