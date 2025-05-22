"Антисемитизм убивает душу": Канье Уэст заявил, что он с покончил с ненавистью к евреям

Известный американский рэпер и бывший муж теледивы Ким Кардашьян заявил, что он больше не антисемит, потому что поговорил со своими детьми и теперь хочет "спасти мир".

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Об этом Канье Уэст сообщил в серии постов на Х.

Восемь часов назад Уэст начал писать посты в которых сначала сообщил, что "покончил с антисемитизмом". А потом заявил, что прощает всех, кто причинил ему боль и просит прощения у тех, кому ее причинил. Потом Канье рассказал, что снова "любит всех людей" и отметил, что поговорил со своими детьми от Ким Кардашьян и теперь "опять" хочет спасти мир.

Канье заявил, что больше не антисемит Фото: x.com/kanyewest

На другом своем аккаунте рэпер был более многословен и заявил, что "антисемитизм убивает душу до того, как она когда-либо коснется мира".

Канье Уэст заявил, что антисемитизм "убивает душу" Фото: x.com/kanyewest

"Ты начинаешь думать, что ты сильнее, когда ты просто громче. Ты начинаешь думать, что ты свободен, когда ты просто потерян. Я отказываюсь быть потерянным", — написал Канье.

Впрочем, в комментариях ему напомнили, что только 8 мая он опубликовал трек, прославляющий Гитлера, в котором звучал отрывок с речью диктатора. Трек скандальный исполнитель выпустил в День победы в Европе. И в итоге его заблокировали все платформы, кроме Х Илона Маска. Сейчас трек удален из профиля Канье Уэста.

Трек Канье Уэста про Гитлера забанили везде, кроме Х Фото: скриншот

Напомним, в апреле американский рэпер Канье Уэст запустил стрим на Twitch и был забанен за рекордные 7 минут, за которые он успел показать нацистский жест, назвать себя воином белой расы и сказал несколько расистских и антисемитских высказываний.

В марте он явился на интервью в украшении со свастикой, а затем и вовсе нарядился в костюм ку-клукс-клана.

А в феврале Канье Уэст отличился сразу несколькими скандальными поступками. Он начал продавать футболку со свастикой. А также разразился в Х целой чередой постов, в которых оскорблял свою жену Бьянку Цензори, признавался в любви к Гитлеру, заявил, что Илон Маск "украл" его нацистское приветствие и призвал называть его "Йедольфом".