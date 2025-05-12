Все, кроме Х Илона Маска: стриминговые платформы заблокировали скандальный трек Канье Уэста

Новую песню американского рэпера Канье Уэста удалили со стриминговых платформ за то, что она прославляет Адольфа Гитлера, а под ее конец вообще звучит отрывок с речью диктатора. Трек скандальный исполнитель выпустил в День победы в Европе.

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О блокировке скандальной песни американского рэпера рассказало британское издание The Telegraph 11 мая.

Отмечается, что такие платформы как Spotify и Soundcloud заблокировали трек Канье Уэста Heil Hitler. Если зайти на эти площадки, то песню там прослушать не удастся.

Скриншот | трек Канье Уэста заблокирован в Soundcloud

Однако таким путем пошли не все сервисы — трек все еще доступен в соцсети X американского миллиардера и соратника президента США Дональда Трампа Илона Маска. Там его прослушали более 8 миллионов раз.

Скриншот | трек Канье Уэста о Гитлере в сети X

Стоит заметить, что трек Канье Уэста о Гитлере состоялся после ряда антисемитских комментариев, которые произнес скандальный рэпер на протяжении последних лет.

Когда скандальную песню рэпера начали блокировать на стриминговых платформах, он 8 мая сделал сообщение на своей странице в сети X, в котором сообщил, что его трек "запретили все цифровые стриминговые платформы", в то время как противоречивую песню Rednecks исполнителя Рэнди Ньюмена 1974 года выпуска до сих пор можно прослушать. Этот трек известен использованием расовых оскорблений.

Скриншот из поста Канье Уэста

Что известно о последних скандалах Канье Уэста

47-летний американский рэпер Канье Уэст неоднократно попадал в скандалы, связанные с его откровенной приверженностью нацизму. В конце марта этого года исполнитель пришел на интервью Ливингстона Джорджа Аллена с украшением со свастикой, а через некоторое время переоделся в костюм ку-клукс-клана.

В конце апреля Канье Уэст снова оконфузился, когда он запустил стрим на платформе Twitch, а потом показал нацистский жест и назвал себя "воином белой расы". При этом рэпер высказал еще несколько расистских и антисемитских фраз, а тогда его стрим забанили за рекордные 7 минут.

В начале мая Канье Уэст в очередной раз оконфузился, когда разозлился из-за ошибки телеведущего Пирса Моргана: тот ошибся в количестве озвученных подписчиков рэпера на миллион. После этого Канье Уэст сравнил себя с Майклом Джексоном и Джоном Ленноном.