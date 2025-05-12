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Все, кроме Х Илона Маска: стриминговые платформы заблокировали скандальный трек Канье Уэста

Канье Уэст
Фото: Getty Images | Стриминговые платформы заблокировали скандальный трек Канье Уэста

Новую песню американского рэпера Канье Уэста удалили со стриминговых платформ за то, что она прославляет Адольфа Гитлера, а под ее конец вообще звучит отрывок с речью диктатора. Трек скандальный исполнитель выпустил в День победы в Европе.

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О блокировке скандальной песни американского рэпера рассказало британское издание The Telegraph 11 мая.

Отмечается, что такие платформы как Spotify и Soundcloud заблокировали трек Канье Уэста Heil Hitler. Если зайти на эти площадки, то песню там прослушать не удастся.

трек Канье Уэста заблокирован в Soundcloud Fullscreen
Скриншот | трек Канье Уэста заблокирован в Soundcloud

Однако таким путем пошли не все сервисы — трек все еще доступен в соцсети X американского миллиардера и соратника президента США Дональда Трампа Илона Маска. Там его прослушали более 8 миллионов раз.

трек Канье Уэста о Гитлере в сети X Fullscreen
Скриншот | трек Канье Уэста о Гитлере в сети X

Стоит заметить, что трек Канье Уэста о Гитлере состоялся после ряда антисемитских комментариев, которые произнес скандальный рэпер на протяжении последних лет.

Когда скандальную песню рэпера начали блокировать на стриминговых платформах, он 8 мая сделал сообщение на своей странице в сети X, в котором сообщил, что его трек "запретили все цифровые стриминговые платформы", в то время как противоречивую песню Rednecks исполнителя Рэнди Ньюмена 1974 года выпуска до сих пор можно прослушать. Этот трек известен использованием расовых оскорблений.

пост Канье Уэста Fullscreen
Скриншот из поста Канье Уэста

Что известно о последних скандалах Канье Уэста

47-летний американский рэпер Канье Уэст неоднократно попадал в скандалы, связанные с его откровенной приверженностью нацизму. В конце марта этого года исполнитель пришел на интервью Ливингстона Джорджа Аллена с украшением со свастикой, а через некоторое время переоделся в костюм ку-клукс-клана.

В конце апреля Канье Уэст снова оконфузился, когда он запустил стрим на платформе Twitch, а потом показал нацистский жест и назвал себя "воином белой расы". При этом рэпер высказал еще несколько расистских и антисемитских фраз, а тогда его стрим забанили за рекордные 7 минут.

В начале мая Канье Уэст в очередной раз оконфузился, когда разозлился из-за ошибки телеведущего Пирса Моргана: тот ошибся в количестве озвученных подписчиков рэпера на миллион. После этого Канье Уэст сравнил себя с Майклом Джексоном и Джоном Ленноном.