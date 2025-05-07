Ошибка известного телеведущего взбесила Канье Уэста (видео)

47-летний американский рэпер Канье Уэст потерял самообладание и покинул интервью после того, как британский журналист и телеведущий Пирс Морган, который сейчас работает в США, на миллион ошибся в количестве его подписчиков в соцсети Х.

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Соответствующую информацию Морган опубликовал у себя в Instagram.

"Сегодня я снова брал интервью у Канье Уэста. Как я и ожидал, учитывая то, что я недавно говорил о нем, оно не продлилось долго и не прошло хорошо. Это он был прямо перед тем, как он ушел, как большой ребенок, прежде чем я успел спросить его, почему он стал мерзким, любящим Гитлера, нацистским, антисемитским ублюдком", – подписал журналист скриншот с изображением Уэста.

Несколько часов спустя известный ведущий поделился кадрами, на которых видно, что вывело Канье из себя.

Морган подкалывал рэпера, упоминая, что у Уэста 32 миллиона подписчиков X, пытаясь объяснить, какую силу его слова имеют для его фанатской базы. Однако Уэст не согласился с количеством подписчиков, озвученным британцем. На момент публикации этого поста у рэпера подтверждено 33,3 миллиона фолловеров.

"Ты не уберешь ни дюйма с моего ч**на, братан. Я подарок", – прервал артист, прежде чем начать спорить о количестве подписчиков. Затем он сравнил себя с такими людьми, как Майкл Джексон и Джон Леннон.

Когда Морган попытался вернуть Уэста к теме беседы, тот разозлился еще больше. Он настаивал на том, что ведущий не "принял ответственности", и закончил интервью словами: "Вот что ты сейчас получишь. Мы можем вернуться, когда ты сможешь считать".

Рэпер снял наушник и выбежал, оставив своего коллегу по имени Sneako разбираться с этим. Однако тот также разочаровался в линии вопросов Моргана и прервал интервью после того, как британский ведущий новостей неоднократно назвал Уэста "хнычущим трусишкой".

"Огромный придурок", — описал Канье Морган в подписи к видео.

Во время интервью рэпер был на Майорке, испания, откуда и беседовал с Пирсом.

"Причина, по которой я хотел его пригласить, заключалась в том, что я не думаю, что кто-то привлечет его к ответственности за что-либо, что он делает на X. На самом деле он намеренно нарушает все правила X. И все же он делает это безнаказанно и ему это разрешено делать, в то время как миллионы других аккаунтов блокируются за гораздо меньшие нарушения. Поэтому я собирался спросить его напрямую, почему я упомянул его X в подписке. Я собирался спросить его о том, что он размещает на X, и почему он это делает? Почему он постоянно нападает на евреев, почему он постоянно восхваляет Адольфа Гитлера?", – объяснил Морган свое решение позвать Канье на беседу.

Позже Канье написал Моргану, что они бы могли провести когда-нибудь настоящее интервью.

"Мы могли бы провести его вчера, если бы ты не сбежал прежде чем я успел задать тебе вопросы. Когда ты действительно будешь готов это сделать, дай мне знать", – ответил журналист.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэста заблокировали на Twitch за рекордные 7 минут.