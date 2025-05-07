Помилка відомого телеведучого розлютила Каньє Веста (відео)

47-річний американський репер Каньє Вест втратив самовладання і залишив інтерв'ю після того, як британський журналіст і телеведучий Пірс Морган, який наразі працює у США, на мільйон помилився в кількості його підписників у соцмережі Х.

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Відповідну інформацію Морган опублікував у себе в Instagram.

"Сьогодні я знову брав інтерв'ю у Каньє Веста. Як я й очікував, з огляду на те, що я нещодавно говорив про нього, воно не тривало довго і не пройшло добре. Це він був прямо перед тим, як він пішов, як велика дитина, перш ніж я встиг запитати його, чому він став мерзенним, люблячим Гітлера, нацистським, антисемітським виродком", — підписав журналіст скріншот із зображенням Веста.

Кілька годин потому відомий ведучий поділився кадрами, на яких видно, що вивело Каньє з себе.

Морган підколював репера, згадуючи, що у Веста 32 мільйони підписників X, намагаючись пояснити, яку силу його слова мають для його фанатської бази. Однак Вест не погодився з кількістю підписників, озвученою британцем. На момент публікації цього поста в репера підтверджено 33,3 мільйона фоловерів.

"Ти не прибереш жодного дюйма з мого ч**на, братане. Я подарунок", — перервав артист, перш ніж почати сперечатися про кількість підписників. Потім він порівняв себе з такими людьми, як Майкл Джексон і Джон Леннон.

Коли Морган спробував повернути Веста до теми бесіди, той розлютився ще більше. Він наполягав на тому, що ведучий не "прийняв відповідальності", і закінчив інтерв'ю словами: "Ось що ти зараз отримаєш. Ми можемо повернутися, коли ти зможеш рахувати".

Репер зняв навушник і вибіг, залишивши свого колегу на ім'я Sneako розбиратися з цим. Однак той також розчарувався в лінії запитань Моргана і перервав інтерв'ю після того, як британський ведучий новин неодноразово назвав Веста "плаксою, яка скиглить і боягузом".

"Величезний придурок", — описав Каньє Морган у підписі до відео.

Під час інтерв'ю репер був на Майорці, Іспанія, звідки і розмовляв із Пірсом.

"Причина, з якої я хотів його запросити, полягала в тому, що я не думаю, що хтось притягне його до відповідальності за що-небудь, що він робить на X. Насправді він навмисно порушує всі правила X. І все ж він робить це безкарно і йому це дозволено робити, тоді як мільйони інших акаунтів блокуються за набагато менші порушення. Тому я збирався запитати його безпосередньо, чому я згадав його X у підписці. Я збирався запитати його про те, що він розміщує на X, і чому він це робить? Чому він постійно нападає на євреїв, чому він постійно вихваляє Адольфа Гітлера?", — пояснив Морган своє рішення покликати Каньє на бесіду.

Пізніше Каньє написав Моргану, що вони б могли провести коли-небудь справжнє інтерв'ю.

"Ми могли б провести його вчора, якби ти не втік перш ніж я встиг поставити тобі запитання. Коли ти дійсно будеш готовий це зробити, дай мені знати", — відповів журналіст.

Раніше Фокус писав, що Каньє Веста заблокували на Twitch за рекордні 7 хвилин.