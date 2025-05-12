Всі, крім Х Ілона Маска: стрімінгові платформи заблокували скандальний трек Каньє Веста

Нову пісню американського репера Каньє Веста видалили зі стрімінгових платформ за те, що вона прославляє Адольфа Гітлера, а під її кінець взагалі лунає уривок з промовою диктатора. Трек скандальний виконавець випустив у День перемоги в Європі.

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Про блокування скандальної пісні американського репера розповіло британське видання The Telegraph 11 травня.

Зазначається, що такі платформи як Spotify та Soundcloud заблокували трек Каньє Веста Heil Hitler. Якщо зайти на ці майданчики, то пісню там прослухати не вдасться.

Скріншот | трек Каньє Веста заблоковано у Soundcloud

Однак таким шляхом пішли не всі сервіси — трек все ще доступний у соцмережі X американського мільярдера та поплічника президента США Дональда Трампа Ілона Маска. Там його прослухали понад 8 мільйонів разів.

Скріншот | трек Каньє Веста про Гітлера у мережі X

Варто зауважити, що трек Каньє Веста про Гітлера відбувся після низки антисемітських коментарів, які виголосив скандальний репер упродовж останніх років.

Коли скандальну пісню репера почали блокувати на стрімінгових платформах, він 8 травня зробив допис на своїй сторінці у мережі X, в якому повідомив, що його трек "заборонили всі цифрові стрімінгові платформи", у той час як суперечливу пісню Rednecks виконавця Ренді Ньюмена 1974 року випуску досі можна прослухати. Цей трек відомий використанням расових образ.

Скріншот | пост Каньє Веста

Що відомо про останні скандали Каньє Веста

47-річний американський репер Каньє Вест неодноразово потрапляв у скандали, пов'язані з його відвертою прихильністю нацизму. Наприкінці березня цього року виконавець прийшов на інтерв'ю Лівінгстона Джорджа Аллена з прикрасою зі свастикою, а через деякий час переодягнувся в костюм ку-клукс-клану.

Наприкінці квітня Каньє Вест знову осоромився, коли він запустив стрім на платформі Twitch, а тоді показав нацистський жест та назвав себе "воїном білої раси". При цьому репер висловив ще декілька расистських та антисемітських фраз, а тоді його стрім забанили за рекордні 7 хвилин.

На початку травня Каньє Вест вчергове осоромився, коли розлютився через помилку телеведучого Пірса Моргана: той помилився у кількості озвучених підписників репера на мільйон. Після цього Каньє Вест порівняв себе з Майклом Джексоном та Джоном Ленноном.