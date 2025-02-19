Кім Кардашʼян дізналася про роман Каньє Веста з Бʼянкою і звільнила її, — ЗМІ

Каньє та Бʼянка одружилися у 2022 році і зараз, за чутками, розлучаються. До цього Цензорі працювала в компанії репера.

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Розкрито план Б'янки Цензорі "закенселити" Каньє Веста після того, як Кім Кардашʼян, як повідомляється, хотіла її звільнити. Про це пише The Sun.

Друга дружина скандального репера нібито мала план "скасувати" його.

Колишній старший дизайнер YEEZY П’єр-Луї Овре розповів про свій досвід роботи в компанії модного бренду Веста. П’єр розповів про жорстоке поводження, маніпуляції та переслідування в компанії та порівняв її з "культом".

Виявилося, що за кілька тижнів до Дня подяки Бʼянку Цензорі та всю команду архітектури YEEZY негайно звільнили. Передбачуваною причиною такого рішення, за словами співробітників, було те, що Кім Кардашʼян нібито розкрила роман Каньє з Б’янкою, коли вони ще були одружені.

Бʼянка Цензорі Фото: Bianca Censori-West/Facebook

Після цього Б'янка сказала гостям вечірки: "Я збираюся скасувати Каньє Веста".

Разом із цією заявою П’єр також стверджував, що Цензорі була частиною токсичного робочого середовища. Він стверджував, що коли наприкінці 2021 року Б’янка приєдналася до Yeezy як їхній нещодавно найнятий архітектор, вона надсилала йому непристойні та тривожні повідомлення з проханням створювати расистські зображення.

Уже у 2022 році стало відомо про одруження Каньє та Бʼянки. Втім, після низки епатажних появ на публіці пара наразі, за чутками, розлучається.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі Фото: Getty

Відомо, що Б’янка наразі проживає в їхньому розкішному особняку в Беверлі-Гіллз вартістю 35 мільйонів доларів, але невідомо, де Каньє. У пари також є усна домовленість, що вона отримає 5 мільйонів доларів після шлюбу.

До цього репер був одружений з Кім Кардашʼян з 2014 року. Від їхнього союзу підростають четверо дітей — Псалм, Сайнт, Чикаго та Норт.

Каньє Вест та Кім Кардашʼян Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кім Кардашʼян розповіла, чому розлучилася з Вестом.

Також Фокус писав про реакцію Каньє Веста на новини про розлучення з Бʼянкою Цензорі.