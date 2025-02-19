Ким Кардашьян узнала о романе Канье Уэста с Бьянкой и уволила ее, — СМИ

Канье и Бьянка поженились в 2022 году и сейчас, по слухам, разводятся. До этого Цензори работала в компании рэпера.

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Раскрыт план Бьянки Цензори "закенселить" Канье Уэста после того, как Ким Кардашьян, как сообщается, хотела ее уволить. Об этом пишет The Sun.

Вторая жена скандального рэпера якобы имела план "отменить" его.

Бывший старший дизайнер YEEZY Пьер-Луи Овре рассказал о своем опыте работы в компании модного бренда Уэста. Пьер рассказал о жестоком обращении, манипуляциях и преследованиях в компании и сравнил ее с "культом".

Оказалось, что за несколько недель до Дня благодарения Бьянку Цензори и всю команду архитектуры YEEZY немедленно уволили. Предполагаемой причиной такого решения, по словам сотрудников, было то, что Ким Кардашьян якобы раскрыла роман Канье с Бьянкой, когда они еще были женаты.

Бьянка Цензори Фото: Bianca Censori-West/Facebook

После этого Бьянка сказала гостям вечеринки: "Я собираюсь отменить Канье Уэста".

Вместе с этим заявлением Пьер также утверждал, что Цензори была частью токсичной рабочей среды. Он утверждал, что когда в конце 2021 года Бьянка присоединилась к Yeezy как их недавно нанятый архитектор, она отправляла ему непристойные и тревожные сообщения с просьбой создавать расистские изображения.

Уже в 2022 году стало известно о женитьбе Канье и Бьянки. Впрочем, после ряда эпатажных появлений на публике пара сейчас, по слухам, разводится.

Канье Уэст и Бьянка Цензори Фото: Getty

Известно, что Бьянка сейчас проживает в их роскошном особняке в Беверли-Хиллз стоимостью 35 миллионов долларов, но неизвестно, где Канье. У пары также есть устная договоренность, что она получит 5 миллионов долларов после брака.

До этого рэпер был женат на Ким Кардашьян с 2014 года. От их союза подрастают четверо детей — Псалм, Сайнт, Чикаго и Норт.

Канье Уэст и Ким Кардашьян Фото: Getty Images

Напомним, Ким Кардашьян рассказала, почему развелась с Уэстом.

Также Фокус писал о реакции Канье Уэста на новости о разводе с Бьянкой Цензори.