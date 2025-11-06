"Щоб виглядала, як манекен": Каньє Вест придумав Бʼянці Цензорі низку дивних правил

Американський репер Каньє Вест не байдужий до того, що його дружина Бʼянка Цензорі робить зі своїм тілом. За їхньою епатажною історією кохання давно слідкують мільйони фанатів.

Насправді, як стало відомо Daily Mail, 48-річний репер ретельно контролює, що їсть Б'янка на "жорсткій дієті" та як часто вона займається спортом.

Жорстокі правила Каньє Веста

Кажуть, що колишній чоловік Кім Кардаш'ян попросив 30-річну дружину залишатися стрункою, щоб вона виглядала якнайкраще у провокативних вбраннях, які він їй обирає.

Часто Каньє замовляє їй закуски лише тоді, коли вони обідають поза домом, сказав інсайдер. Коли він вдома, то змушує її брати менші тарілки для салату на вечерю замість великих, щоб контролювати порції.

Репер також не хоче, щоб вона засмагала, мала пірсинг та татуювання, бо вважає, що це зробить її "посередньою".

Тим часом Вест балує себе улюбленою стравою — смаженою куркою та макаронами з сиром — так часто, як захоче. Цікаво, що Цензорі анітрохи не проти цього.

"Більшість жінок ненавиділи б цей крок, вони б думали, що чоловік контролює їх, але Б'янці це подобається, бо вона відчуває, що чоловік підтримує її та допомагає їй виглядати якомога краще", — каже джерело.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі Фото: yeezymafia/instagram

Промив мізки

"Б'янці подобається виставляти своє тіло напоказ, вона любить хизуватися своїми вигинами, вона свого роду ексгібіціоністка. Ніхто не знає, чи це справжня вона, чи Каньє промив їй мізки", — додав інсайдер.

Друге джерело додало, що Вест вимірює її талію, але це для дизайну її одягу, а не для того, щоб контролювати її вагу.

Репер також стежить за тим, щоб Цензорі щодня займалася спортом.

"І часто він тренується з нею, тож вони роблять це як пара, але це спокійно", — каже інсайдер.

Ба більше, Вест не хоче, щоб Бʼянка засмагала, йому подобається "вона така, якою вона є від природи", і він ненавидить сліди від засмаги.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі Фото: Getty

І він не дозволить їй робити татуювання чи пірсинг. "Він хоче, щоб вона виглядала, як манекен — без недоліків, без плям", — додав інсайдер.

