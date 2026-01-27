Каньє Вест заявив про психічну хворобу: раніше він вихваляв Гітлера і погрожував євреям

Каньє Вест після багатьох років хаотичної поведінки та відверто антисемітських висловлювань публічно вибачився. Він заявив, що його дії були спричинені тяжким психічним розладом.

48-річний репер і підприємець опублікував відкритий лист із вибаченнями під назвою "Тим, кого я скривдив" у вигляді повносторінкової реклами в понеділковому випуску The Wall Street Journal. Публікацію оплатив його бренд Yeezy. У листі Каньє Вест стверджує, що біполярний розлад першого типу став причиною його нестабільної поведінки та радикального повороту до антисемітизму, пише People.

На початку листа Вест згадав автомобільну аварію 2002 року, під час якої він зламав щелепу та зазнав ушкодження правої лобної частки мозку. За його словами, внутрішні неврологічні наслідки довгий час залишалися непоміченими й були діагностовані лише у 2023 році. Він заявив, що ця лікарська помилка серйозно підірвала його психічне здоров’я та зрештою призвела до діагнозу біполярного розладу.

Вест детально описав свій досвід життя з хворобою, зокрема маніакальні епізоди, під час яких він втрачав здатність критично оцінювати реальність. За його словами, у такому стані людині здається, що всі навколо перебільшують, а вона сама бачить світ "чіткіше, ніж будь-коли", хоча насправді повністю втрачає контроль.

Антисемітські заяви Каньє Веста

Упродовж останніх років Вест неодноразово робив антисемітські заяви. У 2022 році компанія Adidas розірвала співпрацю з Yeezy після того, як він публічно погрожував єврейській спільноті. У 2025 році колишня працівниця Yeezy подала на нього до суду, звинувативши в тому, що він порівнював себе з Адольфом Гітлером, погрожував їй через єврейське походження та звільнив наступного дня після скарги керівництву. Суд зобов’язав Веста виплатити понад 76 тисяч доларів судових витрат, тоді як сама справа залишається призупиненою.

Того ж року Вест публічно захищав Шона Комбса та поширював антисемітські дописи в соціальних мережах, вихваляючи Гітлера. Після цього з ним припинив співпрацю його агент Даніель Маккартні з агентства 33&West.

Діагноз Каньє Веста

У листі Вест написав, що його роками таврували як "божевільного", а психічну хворобу перетворювали на привід для жартів. Він зазначив, що через це почав відчувати власну непотрібність і втрату сенсу. Артист навів дані Всесвітньої організації охорони здоров’я та Кембриджського університету про те, що люди з біполярним розладом мають коротшу тривалість життя, підкресливши серйозність діагнозу.

Вест визнав, що хвороба створювала ілюзію всемогутності, через яку він не вважав за потрібне звертатися по допомогу. "Я втратив зв’язок із реальністю", — написав він. За його словами, з кожним проігнорованим епізодом ситуація лише погіршувалася, а найбільше від цього страждали найближчі люди.

Він також пояснив, що його "психічно зламаний стан" штовхнув його до використання нацистської символіки, зокрема свастики, яку він певний час навіть розміщував на мерчі. Вест назвав це наслідком вкрай поганого судження та безрозсудної поведінки, додавши, що не пам’ятає частину своїх дій у той період.

"Я глибоко шкодую і соромлюся того, що робив у такому стані, і беру на себе відповідальність за лікування та реальні зміни. Це не виправдовує моїх вчинків. Я не нацист і не антисеміт. Я люблю єврейських людей", — написав він.

Окремо Вест звернувся до темношкірої спільноти, яка, за його словами, підтримувала його впродовж усього життя. Він вибачився за те, що підвів її, і наголосив, що саме ця спільнота є основою його ідентичності.

Артист також згадав чотиримісячний період у 2025 році, який назвав затяжним маніакальним епізодом із психотичною, параноїдальною та імпульсивною поведінкою, що, за його словами, "зруйнувала його життя". Він визнав, що в той час мав суїцидальні думки. За словами Веста, саме дружина Б’янка Цензорі переконала його звернутися по допомогу після повного емоційного краху.

Він додав, що знаходив підтримку на форумах Reddit, де читав історії інших людей із біполярним розладом і вперше відчув, що не самотній. Наразі Вест заявляє, що дотримується ефективного курсу лікування, який включає медикаменти, терапію, фізичну активність і здоровий спосіб життя.

"Мої слова як лідера спільноти мають глобальний вплив. Під час манії я повністю втратив це усвідомлення", — написав він, додавши, що тепер спрямовує енергію на музику, дизайн і творчість із позитивним змістом.

Наприкінці листа Вест наголосив, що не просить співчуття чи поблажок, а лише терпіння та розуміння, поки він намагається "повернутися додому".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, в травні 2025 року артист заявив, що він більше не антисеміт, тому що поговорив зі своїми дітьми і тепер хоче "врятувати світ".