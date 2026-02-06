Бьянка Цензори дала первое большое интервью: что рассказала жена Канье Уэста

Бьянка Цензори, жена Ye, впервые дала большое интервью и ответила на вопрос, который годами обсуждался в медиа и соцсетях: была ли ее публичная обнаженность принуждением.

Цензори заявила, что все ее обнаженные выходы были осознанным художественным выбором и частью многолетнего перформанса. По ее словам, она "жила своим искусством" и сознательно повторяла одни и те же образы, превращая собственное тело в художественный язык, пишет Vanity Fair.

В то же время она подчеркнула, что требование немедленно объяснять или оправдывать свое поведение является еще одной формой контроля. Именно поэтому, говорит Цензори, она долго молчала, несмотря на слухи о принуждении и насилии.

Бьянка Цензори Фото: Vanity Fair

В интервью Цензори также прокомментировала скандальные заявления Ye, в частности его антисемитские высказывания. Она подчеркнула, что не является антисемиткой и назвала нормализацию антисемитизма "пугающей". По ее словам, в тот период она была сосредоточена не на публичной реакции, а на психическом состоянии мужа.

Цензори рассказала и о собственном лечении в реабилитационном центре, где научилась лучше контролировать эмоции и отказалась от самоуспокоения препаратами. Она признала, что раньше перекладывала ответственность за свое состояние на близких людей.

Бьянка Цензори Фото: Vanity Fair

Художница также заявила, что этап использования обнаженного тела как основного инструмента завершился. Ее новые работы будут посвящены темам публичности, контроля и эксплуатации частной жизни, в частности детей в медиапространстве.

"Когда меня заставляют говорить — это тоже контроль", — подытожила Цензори, объясняя, почему решила высказаться только сейчас.

