Бьянка Цензори дала первое большое интервью: что рассказала жена Канье Уэста
Бьянка Цензори, жена Ye, впервые дала большое интервью и ответила на вопрос, который годами обсуждался в медиа и соцсетях: была ли ее публичная обнаженность принуждением.
Цензори заявила, что все ее обнаженные выходы были осознанным художественным выбором и частью многолетнего перформанса. По ее словам, она "жила своим искусством" и сознательно повторяла одни и те же образы, превращая собственное тело в художественный язык, пишет Vanity Fair.
В то же время она подчеркнула, что требование немедленно объяснять или оправдывать свое поведение является еще одной формой контроля. Именно поэтому, говорит Цензори, она долго молчала, несмотря на слухи о принуждении и насилии.
В интервью Цензори также прокомментировала скандальные заявления Ye, в частности его антисемитские высказывания. Она подчеркнула, что не является антисемиткой и назвала нормализацию антисемитизма "пугающей". По ее словам, в тот период она была сосредоточена не на публичной реакции, а на психическом состоянии мужа.
Цензори рассказала и о собственном лечении в реабилитационном центре, где научилась лучше контролировать эмоции и отказалась от самоуспокоения препаратами. Она признала, что раньше перекладывала ответственность за свое состояние на близких людей.
Художница также заявила, что этап использования обнаженного тела как основного инструмента завершился. Ее новые работы будут посвящены темам публичности, контроля и эксплуатации частной жизни, в частности детей в медиапространстве.
"Когда меня заставляют говорить — это тоже контроль", — подытожила Цензори, объясняя, почему решила высказаться только сейчас.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Американский рэпер Канье Уэст не равнодушен к тому, что его жена Бьянка Цензори делает со своим телом.
- Рэпер превратил Бьянку в клон бывшей жены.
Кроме того, Бьянка Цензори разозлила жителей Майорки своим внешним видом.