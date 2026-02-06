Б'янка Цензорі дала перше велике інтерв'ю: що розповіла дружина Каньє Веста

Б'янка Цензорі, дружина Ye, вперше дала велике інтерв’ю та відповіла на запитання, яке роками обговорювали в медіа й соцмережах: чи була її публічна оголеність примусом.

Цензорі заявила, що всі її оголені виходи були усвідомленим мистецьким вибором і частиною багаторічного перформансу. За її словами, вона "жила своїм мистецтвом" і свідомо повторювала одні й ті самі образи, перетворюючи власне тіло на художню мову, пише Vanity Fair.

Водночас вона наголосила, що вимога негайно пояснювати або виправдовувати свою поведінку є ще однією формою контролю. Саме тому, каже Цензорі, вона довго мовчала, попри чутки про примус і насильство.

Б'янка Цензорі Фото: Vanity Fair

В інтерв’ю Цензорі також прокоментувала скандальні заяви Ye, зокрема його антисемітські висловлювання. Вона підкреслила, що не є антисеміткою і назвала нормалізацію антисемітизму "лякаючою". За її словами, у той період вона була зосереджена не на публічній реакції, а на психічному стані чоловіка.

Цензорі розповіла і про власне лікування в реабілітаційному центрі, де навчилася краще контролювати емоції та відмовилася від самозаспокоєння препаратами. Вона визнала, що раніше перекладала відповідальність за свій стан на близьких людей.

Б'янка Цензорі Фото: Vanity Fair

Мисткиня також заявила, що етап використання оголеного тіла як основного інструменту завершився. Її нові роботи будуть присвячені темам публічності, контролю та експлуатації приватного життя, зокрема дітей у медіапросторі.

"Коли мене змушують говорити — це теж контроль", — підсумувала Цензорі, пояснюючи, чому вирішила висловитися лише тепер.

