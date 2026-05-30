Нет законных оснований для отказа во въезде: Канье Уэст будет выступать в Нидерландах
Американский рэпер Канье Уэст, которому запретили выступать в нескольких европейских странах, все же проведет два концерта в Нидерландах. Билеты на мероприятия уже почти распроданы.
Нидерландские законодатели призвали правительство страны запретить рэперу Канье Уэсту, который сейчас известен как Е, въезд в страну, ссылаясь на его антисемитские комментарии и увлечение нацизмом. Впрочем, анализ высказываний певца не выявил законных оснований для отказа ему во въезде, пишет Reuters.
По словам министра миграции Барта ван ден Бринка, чтобы запретить людям въезд в Нидерланды, нужны веские основания. А заявления, которые певец произносил ранее, не являются таковыми, отметил чиновник.
48-летний рэпер выступит на концертной площадке GelreDome в городе Арнем 6 и 8 июня. Это будут первые европейские выступления музыканта с 2014 года, говорится в сообщении.
Билеты на мероприятие стоят от 69 евро, то есть примерно 3560 грн до 349 евро, то есть примерно 18 тыс грн, с 3,95 евро комиссии.
Отметим, в апреле Великобритания отказала Е во въезде на основании, что присутствие певца не будет способствовать общественному благу. Это заставило американца отменить запланированное выступление на фестивале Wireless Festival в Лондоне.
Также мужчине пришлось отложить концерт во французском Марселе и отменить концерт в Польше.
