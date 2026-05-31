Выступил бы для Путина и в Иране: известный американский рэпер сделал шокирующее заявление

Несколько артистов отказались от участия в фестивале Freedom 250, который устраивают в Вашингтоне по случаю празднования 250-летия Соединенных Штатов. Ряд певцов и музыкантов отменили свои выступления из-за явной политизированности мероприятия, хотя ранее анонсировался полностью "беспартийные" концерты.

Одна из приглашенных звезд 90-годов прошлого столетия, автор хита Iсе Ісе Baby Роберт Мэтью Ван Винкл, выступающий под псевдонимом Vanilla Ice, собирается выступить на мероприятии, даже несмотря на то, что "хедлайнером" на фестивале, как стало известно недавно, станет президент США Дональд Трамп. Об этом пишет издание Variety.

По его словам, "музыка вне политики", и он сыграл бы и для президента России Владимира Путина, если бы ему дали такую возможность.

"Я даже не голосую, поэтому мне все равно", — сказал рэпер в интервью TMZ.

Vanilla Ice сказал, что играет для своих фанатов, которые восхищаются творчеством артиста, и не имеет возможности выбирать себе поклонников, а вот они могут сделать это.

Певец отметил, что пошел бы играть для всех, для кого важно его творчество, в том числе и одиозных политиков.

"Я пойду играть для Путина, и я буду играть в Иране, если хотите", — заметил музыкант, объяснив, что, по его мнению, аудитория не имеет значения для артиста.

Сейчас подтвердили свое выступление на фестивале Freedom 250, который запланирован с 25 июня по 10 июля, только Vanilla Ice и Фаб Морван из поп-дуэта Milli Vanilli. О прекращении участия официально объявили Bret Michaels, Young MC, Morris Day, Martina McBride и Commodores, а Фредерик Брэндон "Freedom" Уильямс из группы C&C Music Factory еще окончательно не определился. И только рэпер Flo Rida до сих пор не высказался относительно фестиваля.

Напомним, что президент США Дональд Трамп резко раскритиковал выступление пуэрториканского рэпера Bad Bunny на Super Bowl LX, назвав его "пощечиной для Америки".