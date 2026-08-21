Американский рэпер Lil Pump (Газзи Гарсия) прибыл в Москву, где заверил в своей приверженности России и запланировал выступление перед местной публикой. За игнорирование бойкота РФ и участие в пропагандистских мероприятиях артиста уже внесли в базу украинского проекта "Миротворец".

Несмотря на полномасштабную войну против Украины и систематическое осуждение России со стороны мирового сообщества, музыкант не только отказался отменять гастроли в РФ, но и публично выразил восхищение столицей врага. Об этом сообщают российские СМИ.

Выступая перед местными СМИ, он назвал Россию "страной номер один", а Москву — лучшим городом в своей концертной карьере. При этом рэпер никоим образом не осудил российскую агрессию, с которой сталкивается Украина с начала вторжения.

Реакция украинского сообщества на такие действия артиста была мгновенной. Внесение Газзи Гарсии в базу "Миротворец" обосновано его участием в акциях, направленных на оправдание агрессии РФ, а также попытками снять международное и санкционное давление с страны-оккупанта посредством культурного сотрудничества.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Лауреат премии "Оскар", голливудский режиссёр Вуди Аллен оказался на украинском сайте "Миротворец" за публичную поддержку российской агрессии в Украине.

Бывшая украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в Москве, а также получила российское гражданство, оказалась в очередном скандале в РФ.

Кроме того, Канье Уэст после "отмены" в Европе выступит в России. Организаторы SAY Agency объявили о двух выступлениях артиста в Санкт-Петербурге — 10 и 11 октября на стадионе "Газпром Арена". Это будут первые концерты Канье в РФ.