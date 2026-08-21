Американський репер Lil Pump (Газзі Гарсія) прибув до Москви, де запевнив у своїй прихильності до Росії та запланував виступ перед місцевою аудиторією. За ігнорування бойкоту РФ та участь у пропагандистських заходах артиста вже внесли до бази українського проєкту "Миротворець".

Попри повномасштабну війну проти України та систематичне засудження Росії світовою спільнотою, музикант не лише відмовився скасовувати гастролі в РФ, а й висловив публічне захоплення столицею ворога. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Виступаючи перед місцевими медіа, він назвав Росію "країною номер один", а Москву — найкращим містом у своїй концертній кар'єрі. При цьому репер жодним чином не засудив російську агресію, у якій перебуває Україна з початку вторгнення.

Реакція української спільноти на такі дії артиста була миттєвою. Внесення Газзі Гарсії до бази "Миротворець" обґрунтовано його участю в акціях, спрямованих на виправдання агресії РФ, а також спробами зняти міжнародний і санкційний тиск з країни-окупанта через культурну співпрацю.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Оскароносний голлівудський режисер Вуді Аллен опинився на українському сайті "Миротворець" за публічну підтримку російської агресії в Україні.

Колишня українська співачка Ані Лорак, яка живе та працює в Москві, а також отримала російське громадянство, потрапила у черговий скандал в РФ.

Крім того, Каньє Вест після "скасування" в Європі виступить у Росії. Організатори SAY Agency заявили про два виступи артиста в Санкт-Петербурзі — 10 та 11 жовтня на стадіоні "Газпром Арена". Це будуть перші концерти Каньє в РФ.