Скандальний американський репер та колишній чоловік Кім Кардашʼян Каньє Вест, який виступає під псевдонімом Ye, виступить восени в Росії.

Організатори SAY Agency заявили про два виступи артиста в Санкт-Петербурзі — 10 та 11 жовтня на стадіоні "Газпром Арена". Це будуть перші концерти Каньє в РФ.

Каньє Вест виступить в Росії

Квитки на концерти Ye коштують від 9 до 160 тисяч рублів (близько 4,7-84 тисячі гривень).

Сам скандальний музикант поки офіційно не анонсував свій виступ у Росії. Але останнім часом він активно виступає за кордоном: нещодавно дав концерт в Алмати, а в червні виступив у Тбілісі.

Каньє Вест виступить в РФ Фото: З відкритих джерел

Колишній чоловік Кім Кардашʼян неодноразово зізнавався в коханні РФ та називав себе "молодим Путіним". Минулого року він збирався приїхати до країни-агресорки з концертами, попросив 5 мільйонів доларів за виступ на початку вересня, проте шоу довелося скасувати.

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Каньє Веста "скасовують" у Європі

У квітні Велика Британія відмовила Є у в'їзді на підставі, що присутність співака не сприятиме суспільному благу. Це змусило американця, який хвалив Гітлера, скасувати запланований виступ на фестивалі Wireless Festival у Лондоні.

Також репер не дав концерт у французькому Марселі та скасував концерт у Польщі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Каньє Вест, якому заборонили виступати в декількох європейських країнах, все ж таки провів два концерти в Нідерландах.

Репер після багатьох років хаотичної поведінки та відверто антисемітських висловлювань публічно просив вибачення.

Також Б'янка Цензорі, дружина Каньє Веста, вперше дала велике інтерв’ю.