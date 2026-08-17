Канье Уэст после "отмены" в Европе выступит в России (фото)

Скандальный американский рэпер и бывший супруг Ким Кардашьян Канье Уэст, выступающий под псевдонимом Ye, выступит осенью в России.

Организаторы SAY Agency объявили о двух выступлениях артиста в Санкт-Петербурге — 10 и 11 октября на стадионе "Газпром Арена". Это будут первые концерты Канье в РФ.

Канье Уэст выступит в России

Билеты на концерты Ye стоят от 9 до 160 тысяч рублей (около 4,7–84 тысяч гривен).

Сам скандальный музыкант пока официально не объявил о своём выступлении в России. Но в последнее время он активно выступает за рубежом: недавно дал концерт в Алматы, а в июне выступил в Тбилиси.

Канье Уэст выступит в России Фото: Из открытых источников

Бывший муж Ким Кардашьян неоднократно признавался в любви к РФ и называл себя "молодым Путиным". В прошлом году он собирался приехать в страну-агрессора с концертами, запросил 5 миллионов долларов за выступление в начале сентября, однако шоу пришлось отменить.

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Канье Уэста "отменяют" в Европе

В апреле Великобритания отказала Е в въезде на том основании, что присутствие певца не будет способствовать общественному благу. Это вынудило американца, хвалившего Гитлера, отменить запланированное выступление на фестивале Wireless Festival в Лондоне.

Кроме того, рэпер не выступил с концертом во французском Марселе и отменил концерт в Польше.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Канье Уэст, которому запретили выступать в нескольких европейских странах, всё же дал два концерта в Нидерландах.

Рэпер после многих лет хаотичного поведения и откровенно антисемитских высказываний публично извинился.

Кроме того, Бьянка Цензори, супруга Канье Уэста, впервые дала большое интервью.